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الرياضة - 04:36 - مصطفى بكري عن منع عبور السفن بقناة السويس: «مصر لن تصمت أمام تهديد مصالحها الحيوية» - أخبار كلمتك

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الرياضة - 04:36 - مصطفى بكري عن منع عبور السفن بقناة السويس: «مصر لن تصمت أمام تهديد مصالحها الحيوية» - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:36 - مصطفى بكري عن منع عبور السفن بقناة السويس: «مصر لن تصمت أمام تهديد مصالحها الحيوية» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 20 يناير 2025 04:36 مساءً - قال الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب: إن مصر خسرت 7 مليار دولار في عام واحد من جراء توقف عبور السفن في قناة السويس.

وتساءل مصطفى بكري، في تغريدة كتبها على صفحته الرسمية بموقع التغريدات القصيرة (إكس)، أنه الآن وبعد وقف إطلاق النار في غزة، ماذا سيكون موقف الحوثيين؟

وتابع بكري: «أعتقد لو استمر منع عبور السفن من مضيق باب المندب، هنا سيكون الهدف مصر، ولا أظن أن مصر ستصمت أمام تهديد مصالحها الحيوية».

وأضاف عضو مجلس النواب، «أتمني أن يراجع الحوثيون موقفهم في هذه الفترة الصعبة والعصيبة.. مصر صمتت في الفترة الماضية بسبب استمرار العدوان الصهيوني على غزة، والآن وبعد توقف العدوان هناك موقف آخر».

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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