مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. طرح البرومو الرسمي لـ «الحلانجي» بطولة محمد رجب |فيديو - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 20 يناير 2025 06:36 مساءً - طرحت الشركة المنتجة لمسلسل «الحلانجي»، بطولة محمد رجب، البرومو الرسمي للعمل، والمقرر عرضه ضمن موسم مسلسلات رمضان 2025.

أحداث مسلسل الحلانجي

تدور أحداث مسلسل الحلانجي في إطار اجتماعي تشويقي كوميدي، ويقدم خلاله شخصية طه الحلانجي وهو يتمتع بهذه الصفة بكل أموره في الحياة، ولا يتناول جانب الشر أو تدبير المكائد والأذى لمن حوله خلال الأحداث، مثلما اعتاد تقديمه.

أبطال مسلسل الحلانجي

يشارك في بطولة مسلسل الحلانجي، الفنان محمد رجب إلى جانب كوكبة من نجوم الفن أبرزهم: أيتن عامر، محمد لطفي ومحمود قابيل وعبير صبري وإبراهيم السمان وأحمد وفيق وطارق صبري، والعمل من تأليف محمود حمدان إخراج معتز حسام.

وكان الفنان محمد رجب، أعلن انطلاق تصوير مسلسل الحلانجي المقرر عرضه ضمن موسم مسلسلات رمضان 2025.

وشارك محمد رجب، صورة من كواليس العمل، عبر صحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» وعلق عليه: «بسم الله توكلنا علي الله، مسلسل الحلانجي رمضان 2025، إنتاج ممدوح شاهين، وتأليف محمود حمدان، وإخراج معتز حسام».