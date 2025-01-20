"وي" تطلق خدمة Wi-Fi calling لأول مرة في مصر - أخبار كلمتك

"وي" تطلق خدمة Wi-Fi calling لأول مرة في مصر - أخبار كلمتك

مطالبة الحكومة الشرعية بالتدخل العاجل بشأن هذا الأمر بعدن - أخبار كلمتك

مطالبة الحكومة الشرعية بالتدخل العاجل بشأن هذا الأمر بعدن - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بفستان أسود أنيق.. رضوى الشربيني تخطف الأنظار في حفل Joy Awards بالرياض «صور» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بفستان أسود أنيق.. رضوى الشربيني تخطف الأنظار في حفل Joy Awards بالرياض «صور» - أخبار كلمتك

محمد صلاح ينعي ميمي الشربيني - أخبار كلمتك

محمد صلاح ينعي ميمي الشربيني - أخبار كلمتك

نجم ليفربول يفضل هازارد على محمد صلاح - أخبار كلمتك

نجم ليفربول يفضل هازارد على محمد صلاح - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يبحث مع سكرتير حلف الناتو أبرز التحديات في الشرق الأوسط - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يبحث مع سكرتير حلف الناتو أبرز التحديات في الشرق الأوسط - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يتقلد وسام التاج الملكي البلجيكى من الدرجة الأولى - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يتقلد وسام التاج الملكي البلجيكى من الدرجة الأولى - أخبار كلمتك

تبدأ من 3800 جنيه، أسعار تذاكر حفل عمرو دياب في الإمارات - أخبار كلمتك

تبدأ من 3800 جنيه، أسعار تذاكر حفل عمرو دياب في الإمارات - أخبار كلمتك

انخفاض أسعار السمن البلدي والزبدة البقري في الأسواق - أخبار كلمتك

انخفاض أسعار السمن البلدي والزبدة البقري في الأسواق - أخبار كلمتك

الحوثي يتحدث عن العمليات العسكرية - أخبار كلمتك

الحوثي يتحدث عن العمليات العسكرية - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. طرح البرومو الرسمي لـ «الحلانجي» بطولة محمد رجب |فيديو - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. طرح البرومو الرسمي لـ «الحلانجي» بطولة محمد رجب |فيديو - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. طرح البرومو الرسمي لـ «الحلانجي» بطولة محمد رجب |فيديو - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 20 يناير 2025 06:36 مساءً - طرحت الشركة المنتجة لمسلسل «الحلانجي»، بطولة محمد رجب، البرومو الرسمي للعمل، والمقرر عرضه ضمن موسم مسلسلات رمضان 2025.

أحداث مسلسل الحلانجي

تدور أحداث مسلسل الحلانجي في إطار اجتماعي تشويقي كوميدي، ويقدم خلاله شخصية طه الحلانجي وهو يتمتع بهذه الصفة بكل أموره في الحياة، ولا يتناول جانب الشر أو تدبير المكائد والأذى لمن حوله خلال الأحداث، مثلما اعتاد تقديمه.

أبطال مسلسل الحلانجي

يشارك في بطولة مسلسل الحلانجي، الفنان محمد رجب إلى جانب كوكبة من نجوم الفن أبرزهم: أيتن عامر، محمد لطفي ومحمود قابيل وعبير صبري وإبراهيم السمان وأحمد وفيق وطارق صبري، والعمل من تأليف محمود حمدان إخراج معتز حسام.

وكان الفنان محمد رجب، أعلن انطلاق تصوير مسلسل الحلانجي المقرر عرضه ضمن موسم مسلسلات رمضان 2025.

وشارك محمد رجب، صورة من كواليس العمل، عبر صحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» وعلق عليه: «بسم الله توكلنا علي الله، مسلسل الحلانجي رمضان 2025، إنتاج ممدوح شاهين، وتأليف محمود حمدان، وإخراج معتز حسام».

اقرأ أيضاً
مسلسلات رمضان 2025.. تفاصيل شخصية طارق صبري في «الحلانجي»

مسلسلات رمضان 2025.. محمد رجب يشارك أولى كواليس «الحلانجي» |صور

موسم رمضان 2025.. محمد رجب ينشر صورا من كواليس مسلسل «الحلانجي»

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إخترنا لك

مشاهير العرب - وفاء الكيلاني وابنها ريان يتصدران التريند بعد ظهورهما في حفل جوي أورد - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق