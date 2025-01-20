الرياضة - 08:16 - «ترامب»: نواجه أزمة ثقة في حكوماتنا منذ سنوات عديدة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 20 يناير 2025 08:16 مساءً - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه كان لدينا حكومة تغدق الأموال لحماية حدود أخرى وترفض الإنفاق على حماية حدودنا.

وأضاف "ترامب"، في نبأ عاجل نقلته قناة القاهرة الإخبارية: "كنا نواجه أزمة ثقة في حكوماتنا منذ سنوات عديدة، علينا أن نتجاوز الآثار السلبية للأزمات العالمية".

وتابع: "حكوماتنا أخفقت في حماية المواطن الأمريكي، والنظام الحكومي الفاسد سلب الحياة الكريمة والثروة من مواطنينا".