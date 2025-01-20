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الرياضة - 08:16 - «ترامب»: نواجه أزمة ثقة في حكوماتنا منذ سنوات عديدة - أخبار كلمتك

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الرياضة - 08:16 - «ترامب»: نواجه أزمة ثقة في حكوماتنا منذ سنوات عديدة - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:16 - «ترامب»: نواجه أزمة ثقة في حكوماتنا منذ سنوات عديدة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 20 يناير 2025 08:16 مساءً - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه كان لدينا حكومة تغدق الأموال لحماية حدود أخرى وترفض الإنفاق على حماية حدودنا.

وأضاف "ترامب"، في نبأ عاجل نقلته قناة القاهرة الإخبارية: "كنا نواجه أزمة ثقة في حكوماتنا منذ سنوات عديدة، علينا أن نتجاوز الآثار السلبية للأزمات العالمية".

وتابع: "حكوماتنا أخفقت في حماية المواطن الأمريكي، والنظام الحكومي الفاسد سلب الحياة الكريمة والثروة من مواطنينا".

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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