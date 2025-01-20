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مشاهير العرب - «أجمل ليالي».. تكريم استثنائي لأم كلثوم في باريس مع فرقة «غرام وانتقام» - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - «أجمل ليالي».. تكريم استثنائي لأم كلثوم في باريس مع فرقة «غرام وانتقام» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «أجمل ليالي».. تكريم استثنائي لأم كلثوم في باريس مع فرقة «غرام وانتقام» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 20 يناير 2025 11:15 مساءً - تحتضن دار أوركسترا باريس الفيلهارمونية، يوم 30 يناير الجاري، عرضًا مميزًا بعنوان "أجمل ليالي"، يقدمه المؤلف الموسيقي ريس بيك وفرقة "غرام وانتقام"، في إطار إحياء الذكرى الخمسين لرحيل أيقونة الغناء العربي السيدة أم كلثوم.

يُشَكِّل هذا العرض تحية فنية تستعيد عبقرية أم كلثوم الموسيقية، حيث يمزج بين أشهر أغانيها وصورها السينمائية، ويتم تحديث التوزيعات الموسيقية برؤية حديثة تجمع بين العود والموسيقى الإلكترونية، مع استحضار مقاطع مرئية من أفلامها وحفلاتها، ويسعى العرض إلى نقل الجمهور في رحلة عبر الزمن، تعيد إحياء العصر الذهبي للموسيقى والسينما العربية.

أم كلثوم

تشتهر فرقة "غرام وانتقام" بدمج الموسيقى الإلكترونية مع التراث الموسيقي العربي، مستلهمة من نجوم مثل أسمهان، وصباح، وعبد الحليم حافظ، ووردة، بقيادة المؤلف الموسيقي ريس بيك، ونجحت الفرقة في تقديم تجربة فنية فريدة تجمع بين الماضي والحاضر.

يُعَد هذا العرض انطلاقة لجولة عالمية تمتد بين عامي 2025 و2026، يصاحبها إصدار ألبوم في خريف 2025، وستشهد دار أوركسترا باريس الفيلهارمونية، التي تتسع لـ3600 متفرج، هذا الحدث الثقافي العربي البارز، الذي يعد تجربة لا تُنسى لمحبي الفن والموسيقى.

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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