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بيجهزوني للحدث الضخم، تصريح مثير من كهربا عن سبب رحيله من الأهلي (فيديو) - أخبار كلمتك

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بيجهزوني للحدث الضخم، تصريح مثير من كهربا عن سبب رحيله من الأهلي (فيديو) - أخبار كلمتك

بيجهزوني للحدث الضخم، تصريح مثير من كهربا عن سبب رحيله من الأهلي (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 21 يناير 2025 03:00 صباحاً - كشف محمود كهربا لاعب النادي الأهلي والمعار إلى الاتحاد الليبي أن إعارته هي فترة لاستعادة الثقة ومستواه مرة أخرى. 

وقال كهربا خلال حواره الكورة مع فايق على قناة إم بي سي مصر: خروجي من الأهلي إعارة والعودة مع كأس العالم للأندية بعد أن أستعيد ثقتي بنفسي ومستواي لأن مونديال الأندية حلم حياتي وأنا اتابع بدنيا مع كابتن شريف علاء".

وتابع: إن شاء الله هرجع أقوى من الأول واستعيد الثقة لأني محتاج أسترجعها بسبب عدم مشاركتي مع الأهلي".
 

 

إعارة كهربا للاتحاد الليبي

على جانب آخر، أسدل الستار على مشوار محمود كهربا لاعب الأهلي مع ناديه بعد الاتفاق على رحيل اللاعب معارا إلى الاتحاد الليبي لمدة 6 شهور على سبيل الإعارة.

 

ونستعرض في التقرير التالي كشف حساب كهربا مع الأهلي بعد قرار رحيله عن القلعة الحمراء.

لعب: 145 مباراة

سجل: 48 هدفا

صنع: 22 هدفا

عدد البطولات: 15 لقبا "3 ألقاب للدوري المصري – 3 ألقاب لكأس مصر -  3 ألقاب للسوبر المحلي – 4 ألقاب لدوري أبطال أفريقيا – لقب للسوبر الأفريقي – لقب كأس القارات الثلاث ".

وأنهى كهربا كافة الأمور الإدارية المتعلقة بانتقاله للدوري الليبي ووقع على الاستغناء الموجه للنادي الليبي وجمع كل متعلقاته من غرفة ملابس الفريق وغادر ملعب مختار التتش بعد رحيل جميع اللاعبين.

و لم يحسم مارسيل كولر المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي مصير كهربا أمام فاركو غدا الأربعاء وإن كان الأقرب أن يغيب اللاعب عن اللقاء خاصة بعد أن أكد للاعبين على التواجد بالنادي يوم الثلاثاء لوداع زملائه والجهاز الفني قبل انطلاق رحلته مع الاتحاد الليبي.

وكان كهربا قد تلقى عروضا من أندية الاتحاد والسويحلي الليبي والزوراء العراقي والمريخ السوداني إلا أنه حسم أمره بالانتقال لنادي الاتحاد الليبي نظرًا لقوة عرضهم المادي والذي وصل لـ 800 الف دولار للاعب.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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