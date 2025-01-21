الرئيس علي ناصر محمد:يؤلمني ماوصلت اليه مدينة عدن من تدهور على مستوى الخدمات والتعليم - أخبار كلمتك

الرئيس علي ناصر محمد:يؤلمني ماوصلت اليه مدينة عدن من تدهور على مستوى الخدمات والتعليم - أخبار كلمتك

شرطة عدن تحذر الصحفيين من اثارة البلبلة والراي العام وتؤكد هذا الامر - أخبار كلمتك

شرطة عدن تحذر الصحفيين من اثارة البلبلة والراي العام وتؤكد هذا الامر - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:26 - الكندوز بـ 420 جنيهًا.. أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 21 يناير 2025 في الأسواق والمنافذ - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:26 - الكندوز بـ 420 جنيهًا.. أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 21 يناير 2025 في الأسواق والمنافذ - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:26 - السفير نبيل فهمى: مصر والسعودية الأكثر قدرة على وقف إعادة تشكيل المنطقة - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:26 - السفير نبيل فهمى: مصر والسعودية الأكثر قدرة على وقف إعادة تشكيل المنطقة - أخبار كلمتك

بعد مرور 20 عاما من طرحها، أغنية على بالي لشيرين تحقق 218 مليون مشاهدة (فيديو) - أخبار كلمتك

بعد مرور 20 عاما من طرحها، أغنية على بالي لشيرين تحقق 218 مليون مشاهدة (فيديو) - أخبار كلمتك

كلامه مش مقنع، كهربا يهاجم كولر بعد إعارته إلى الاتحاد الليبي - أخبار كلمتك

كلامه مش مقنع، كهربا يهاجم كولر بعد إعارته إلى الاتحاد الليبي - أخبار كلمتك

الكشف عن حقيقة رفع الاضراب عن المدارس في عدن - أخبار كلمتك

الكشف عن حقيقة رفع الاضراب عن المدارس في عدن - أخبار كلمتك

طبيب بيطري تسبب بوفاة قطة ادت لسجنه في عدن يخرج عن صمته ويكشف تفاصيل ماحدث - أخبار كلمتك

طبيب بيطري تسبب بوفاة قطة ادت لسجنه في عدن يخرج عن صمته ويكشف تفاصيل ماحدث - أخبار كلمتك

السعودية توافق على دخول هذا الامر الهام من اليمن - أخبار كلمتك

السعودية توافق على دخول هذا الامر الهام من اليمن - أخبار كلمتك

اول توضيح امني بشان القبض على طبيب تسبب بوفاة قطة بعدن - أخبار كلمتك

اول توضيح امني بشان القبض على طبيب تسبب بوفاة قطة بعدن - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

مونديال كرة اليد، التشكيل الكامل لمجموعات الدور الرئيسي - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مونديال كرة اليد، التشكيل الكامل لمجموعات الدور الرئيسي - أخبار كلمتك

مونديال كرة اليد، التشكيل الكامل لمجموعات الدور الرئيسي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 21 يناير 2025 12:05 صباحاً - كرة اليد، اختتمت الإثنين منافسات دور المجموعات من بطولة العالم لكرة اليد في نسختها الـ29، المقامة حاليًّا في كرواتيا والدنمارك والنرويج، وتستمر حتى يوم 2 فبراير المقبل.

وضم دور المجموعات 8 منتخبات، تأهل إلى الدور الرئيسي أول 3 منتخبات من كل مجموعة بإجمالي 24 منتخبا موزعين على 4 مجموعات جديدة.

تشكيل مجموعات الدور الرئيسي

وجاءت مجموعات الدور الرئيسي كالتالي:

المجموعة الأولى:

الدنمارك – 4 نقاط

ألمانيا – 4 نقاط

إيطاليا – نقطتان

سويسرا – نقطة واحدة

جمهورية التشيك – نقطة واحدة

تونس – بدون نقاط

dc2e64c85a.jpg

المجموعة الثانية:

فرنسا – 4 نقاط

المجر – 3 نقاط

هولندا – نقطتان

النمسا – نقطتان

مقدونيا الشمالية – نقطة واحدة

قطر – بدون نقاط

f8c3989cfa.jpg

المجموعة الثالثة:

البرتغال - 4 نقاط

السويد - 3 نقاط

إسبانيا - 3 نقاط

البرازيل - نقطتان

النرويج - بدون نقاط

تشيلي - بدون نقاط

dc1cf97ea5.jpg

المجموعة الرابعة:

مصر - 4 نقاط

آيسلندا - 4 نقاط

كرواتيا - نقطتان

سلوفينيا - نقطتان

كاب فيردي - بدون نقاط

الأرجنتين - بدون نقاط

2d8a1d2b16.jpg

كواليس إصابة أحمد هشام دودو

وأعلن خالد فتحي رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، رئيس بعثة منتخب مصر في بطولة العالم 2025، نتيجة الفحوصات الطبية التي خضع لها أحمد هشام دودو لاعب منتخب مصر، بعد تعرضه للإصابة خلال مشاركته في مباراة كرواتيا الأحد، في ختام الدور الأول من البطولة.

وقال فتحي: "الفحوصات الطبية أثبتت إصابة أحمد هشام دودو بكدمة على مستوى الركبة، يحتاج للعلاج الطبيعي لفترة لن تقل عن أسبوع، وسيستمر مع المنتخب لتلقي العلاج على أمل المشاركة في الأدوار النهائية من البطولة حسب سرعة استجابته للعلاج".

وأشار فتحي إلى أن دودو سيغيب عن المنتخب في مباريات الدور الرئيسي من بطولة العالم لكرة اليد، لحين خضوعه للعلاج الطبيعي المكثف خلال الأيام المقبلة.

جدير بالذكر أن منتخب مصر فاز على كرواتيا بنتيجة 28-24 الأحد، ليتأهل للدور الرئيسي متصدرا للمجموعة الثامنة، وفي رصيده 4 نقاط.

مشوار منتخب مصر في مونديال كرة اليد

وبدأ المنتخب الوطني لكرة اليد مشواره في البطولة بتحقيق فوزا كبيرا ومستحقا أمام منتخب الأرجنتين بنتيجة (39-25)، قبل الفوز في الجولة الثانية أمام منتخب البحرين بنتيجة (35-24)، وذلك قبل تحقيق الفوز في الجولة الثالثة أمام منتخب كرواتيا.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

أخبار ذات صلة

0 تعليق