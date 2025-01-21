مونديال كرة اليد، التشكيل الكامل لمجموعات الدور الرئيسي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 21 يناير 2025 12:05 صباحاً - كرة اليد، اختتمت الإثنين منافسات دور المجموعات من بطولة العالم لكرة اليد في نسختها الـ29، المقامة حاليًّا في كرواتيا والدنمارك والنرويج، وتستمر حتى يوم 2 فبراير المقبل.

وضم دور المجموعات 8 منتخبات، تأهل إلى الدور الرئيسي أول 3 منتخبات من كل مجموعة بإجمالي 24 منتخبا موزعين على 4 مجموعات جديدة.

تشكيل مجموعات الدور الرئيسي

وجاءت مجموعات الدور الرئيسي كالتالي:

المجموعة الأولى:

الدنمارك – 4 نقاط

ألمانيا – 4 نقاط

إيطاليا – نقطتان

سويسرا – نقطة واحدة

جمهورية التشيك – نقطة واحدة

تونس – بدون نقاط

المجموعة الثانية:

فرنسا – 4 نقاط

المجر – 3 نقاط

هولندا – نقطتان

النمسا – نقطتان

مقدونيا الشمالية – نقطة واحدة

قطر – بدون نقاط

المجموعة الثالثة:

البرتغال - 4 نقاط

السويد - 3 نقاط

إسبانيا - 3 نقاط

البرازيل - نقطتان

النرويج - بدون نقاط

تشيلي - بدون نقاط

المجموعة الرابعة:

مصر - 4 نقاط

آيسلندا - 4 نقاط

كرواتيا - نقطتان

سلوفينيا - نقطتان

كاب فيردي - بدون نقاط

الأرجنتين - بدون نقاط

كواليس إصابة أحمد هشام دودو

وأعلن خالد فتحي رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، رئيس بعثة منتخب مصر في بطولة العالم 2025، نتيجة الفحوصات الطبية التي خضع لها أحمد هشام دودو لاعب منتخب مصر، بعد تعرضه للإصابة خلال مشاركته في مباراة كرواتيا الأحد، في ختام الدور الأول من البطولة.

وقال فتحي: "الفحوصات الطبية أثبتت إصابة أحمد هشام دودو بكدمة على مستوى الركبة، يحتاج للعلاج الطبيعي لفترة لن تقل عن أسبوع، وسيستمر مع المنتخب لتلقي العلاج على أمل المشاركة في الأدوار النهائية من البطولة حسب سرعة استجابته للعلاج".

وأشار فتحي إلى أن دودو سيغيب عن المنتخب في مباريات الدور الرئيسي من بطولة العالم لكرة اليد، لحين خضوعه للعلاج الطبيعي المكثف خلال الأيام المقبلة.

جدير بالذكر أن منتخب مصر فاز على كرواتيا بنتيجة 28-24 الأحد، ليتأهل للدور الرئيسي متصدرا للمجموعة الثامنة، وفي رصيده 4 نقاط.

مشوار منتخب مصر في مونديال كرة اليد

وبدأ المنتخب الوطني لكرة اليد مشواره في البطولة بتحقيق فوزا كبيرا ومستحقا أمام منتخب الأرجنتين بنتيجة (39-25)، قبل الفوز في الجولة الثانية أمام منتخب البحرين بنتيجة (35-24)، وذلك قبل تحقيق الفوز في الجولة الثالثة أمام منتخب كرواتيا.

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