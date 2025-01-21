الرياضة - 12:11 - مائل للدفء نهارا.. حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 21 يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 21 يناير 2025 12:11 صباحاً - الطقس غدا.. كشفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية توقعات حالة الطقس اليوم الثلاثاء 21 يناير 2025.

الطقس غدا في مصر

وتوقعت الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الثلاثاء طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ومعتدل على السواحل الشمالية والوجه البحري، ودافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأضاف خبراء الأرصاد الجوية أنه في وقت الليل وفي الصباح الباكر سيسود طقس شديد البرودة على أغلب الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

الظواهر الجوية في الطقس اليوم

وأشار خبراء الأرصاد إلى وجود شبورة مائية كثيفة قد تصل لحد الضباب صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

ولفت الخبراء إلى أن هناك فرص لسقوط أمطار متوسطة ورعدية أحياناً على مناطق من محافظة مطروح والصحراء الغربية تمتد مساء إلى محافظة الإسكندرية ومحافظات الوجه البحري، وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة ليلا على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناه على فترات متقطعة.

وذكرت الأرصاد الجوية أن حالة الطقس اليوم في البحر المتوسط ستكون بين الخفيفة والمعتدلة وارتفاع الموج فيه سيتراوح بين: 1: 1.5 متر والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر ستكون معتدلة وارتفاع الموج فيه سيتراوح بين: 1.5: 2 والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على مدن ومحافظات مصر

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 21 يناير 2025 المدن/ المحافظات العظمى الصغرى القاهرة 23 13 العاصمة الإدارية 22 12 6 أكتوبر 22 12 بنها 23 13 دمنهور 22 13 المنصورة 22 13 الزقازيق 23 12 شبين الكوم 22 12 طنطا 22 11 دمياط 20 15 بورسعيد 19 16 الإسماعيلية 22 11 السويس 22 10 العريش 21 9 رفح 20 11 رأس سدر 24 11 نخل 19 1 كاترين 14 00 الطور 23 11 طابا 22 10 شرم الشيخ 25 16 الإسكندرية 21 11 العلمين الجديدة 20 11 مطروح 19 10 السلوم 18 10 سيوة 21 11 رأس غارب 23 14 الغردقة 22 15 سفاجا 24 14 الأقصر 27 10 أسوان 27 13 الوادي الجديد 28 12 أبو سمبل 26 14