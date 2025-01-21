الرياضة - 03:01 - ترامب: سيتم إلغاء 80 أمرا تنفيذيا اتخذتها إدارة بايدن - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 21 يناير 2025 03:01 صباحاً - وقع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب عدد من الأوامر التنفيذية بعد ساعات من حفل تنصيبه رئيسا رسميا للولايات المتحدة الأمريكية.

وقال ترامب فى تصريحات إعلامية له، سأوقع عدد من القرارات التنفيذية لتجميد إجراءات بيروقراطية لإدارة بايدن المنتهية، تشمل إلغاء قرابة 80 من الأوامر التنفيذية المدمرة لإدارة بايدن حيث سمح لملايين الأشخاص بالتدفق عبر حدودنا.

وفى السياق ذاته أكد ترامب، "سنعيد السيطرة على حكومتنا وسأصدر وقفا مؤقتا للتعيينات".

وتابع ترامب، "سنعيد للسلطة هيبتها بعد الفوضى وسنجعل مدننا آمنة، وسأوقع الليلة عفوا عن المسجونين في قضايا اقتحام الكونجرس في 6 يناير".

وقال ترامب فى كلمته، سأوقع مذكرة رئاسية تطالب السلطات باستخدام كل صلاحياتها لمكافحة التضخم وخفض تكاليف المعيشة، وكذلك سننسحب بشكل فوري من اتفاق باريس للمناخ.

وقال الرئيس الأمريكى، سألزم الموظفين الفدراليين بالعودة إلى العمل حضوريا، بجانب توقيع أمرا تنفيذيا لإنهاء الرقابة التي تفرضها الحكومة الفيدرالية على الشعب الأمريكي، فنحن نؤمن بحرية التعبير وسنعيدها إلى الولايات المتحدة بدءا من اليوم.