أفضل 11 سيارة أوروبية في السوق المصري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 21 يناير 2025 04:30 صباحاً - تعتبر السيارات الاوروبية تسيطر علي فئة كبيره من الشباب، لتنوع تصميماتها وإدارتها السريعة في القيادة المرورية مما ساهم في انتشارها في السوق المصري خلال الفترات الماضية، وترصد في التقرير التالي أفضل السيارات الأوروبية وفقا لما ذكرته المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على السيارات وكانت مرسيدس في الصدارة.

ووفقا لما أعلنته الإدارة العامة للمرور بالتعاون مع مجمعة التامي الإجباري علي السيارات، ترتيب مبيعات السيارات الأوروبية في 2024

وجاء ترتيب مبيعات السيارات الأوروبية في عام 2024 بمصر كالتالي:



1- سيارات مرسيدس 10.393 ألف سيارة.

2- سيارات سكودا 5.971 سيارة.

3- سيارات فولكس فاجن 5.304 سيارة.

4- سيارات BMW بعدد 4.288 سيارة.

5- سيارات بيجو 3.127 سيارة.

6- سيارات رينو 2.811 سيارة.

7- سيارات سيات 2.468 سيارة.

8- سيارات أودي 2.050 سيارة.

9- سيارات سيتروين 1.890 سيارة.

10- سيارات أوبل 1.582 سيارة.

11- سيارات كوبرا 1.064 سيارة.

مرسيدس وحدها في صدارة الأوروبي

ونجحت بذلك السيارات الأوروبية في تحقيق تفوق في المبيعات بشكل جيد مع وصولها لأرقام قوية لمختلف شركاتها. والملاحظ في القائمة أن الفارق بين مرسيدس صاحبة المركز الأول وسكودا صاحبة المركز الثاني كبير ويصل الي الضعف تقريبًا. وبالتالي فالمنافسة مع مرسيدس غير متواجدة من باقي الشركات الأوروبية حتي التي تعمل في نفس القطاع من المنافسة.

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