ارتفاع الدولار وانخفاض أسعار النفط بعد تنصيب ترامب رئيسا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 21 يناير 2025 07:25 صباحاً - ارتفع الدولار في تعاملات آسيوية متقلبة، اليوم الثلاثاء، بعد أن أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن الولايات المتحدة قد تفرض رسومًا جمركية على كندا والمكسيك في المستقبل القريب.

ونُقل عن ترمب قوله إن فريقه يدرس فرض رسوم جمركية بنحو 25 بالمئة، والتي قد يُعلن عنها في أول فبراير، لكنه لم يقدم أي تفاصيل أخرى.

جاءت تعليقاته مفاجأة، حيث أشار المسؤولون في وقت سابق إلى أن أي رسوم جديدة ستُفرض بطريقة «محسوبة». ووجّهت مذكرة لاحقة الوكالات فقط للتحقيق في العجز التجاري المستمر ومعالجته.



مؤشر الدولار

صعد مؤشر الدولار بنسبة 0.6 بالمئة إلى 108.65، بعد أن فقد 1.2 بالمئة الليلة الماضية، في ما كان أشد خسارة يومية منذ أواخر 2023.

وانخفض اليورو إلى 1.0364 دولار، من أعلى مستوى في وقت سابق عند 1.0434 دولار. ويُحقق الاتحاد الأوروبي فائضًا تجاريًّا كبيرًا مع الولايات المتحدة، ويُنظر إليه باعتباره هدفًا رئيسيًا لرسوم ترمب الجمركية.



تعافي الدولار

تعافى الدولار بنسبة 0.3 بالمئة مقابل العملة اليابانية إلى 156.06 ين، بعد أن لامس في وقت سابق أدنى مستوى في خمسة أسابيع عند 154.90 ين.

كما زاد الدولار بنسبة 0.3 بالمئة أمام اليوان الصيني إلى 7.2847 يوان. وكان ترامب قد هدد الصين في الماضي بفرض رسوم جمركية تصل إلى 60 بالمئة.

قال شوكي أوموري، كبير استراتيجيي مكتب التداول العالمي في ميزوهو سيكيوريتيز في طوكيو: «رسوم جمركية 25 بالمئة مرتفعة كبداية فيما يبدو، واستجابت الأسواق بسرعة، وخاصة في سوق الصرف الأجنبي».

وأضاف: «أعتقد أن المشاركين في السوق اعتقدوا أن ترامب سيبدأ بالصين، بفرض رسوم جمركية تتراوح بين 10-20 بالمئة على السلع ولكن بزيادة تدريجية».

وكان رد فعل السوق انخفاضًا مفاجئًا للدولار الكندي والبيزو المكسيكي، مما ساعد الدولار على تقليص الخسائر التي تكبدها أمس الاثنين. وارتفع الدولار بنسبة 1.2 بالمئة إلى 1.4475 دولار كندي، بينما زاد بنسبة 1.3 بالمئة أمام البيزو المكسيكي.



أسعار النفط

في السياق، انخفضت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية اليوم بعد إعلان ترامب عن خطة لتعزيز إنتاج النفط والغاز في الولايات المتحدة، مع إحجامه عن فرض رسوم جمركية جديدة.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 11 سنتًا أو بنسبة 0.14 بالمئة لتصل إلى 80.04 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 01:56 بتوقيت جرينتش.

كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط، تسليم مارس، الأكثر تداولًا، بمقدار 67 سنتًا لتصل إلى 76.72 دولارًا للبرميل مقارنة بإغلاق الجمعة.

ولم تُجرَ أي تسوية لعقود السوق الأمريكية أمس الاثنين بسبب عطلة عامة، في حين ينتهي عقد فبراير اليوم الثلاثاء.



تعزيز إنتاج النفط والغاز

وأعلن ترامب عن خطة تهدف إلى تعزيز إنتاج النفط والغاز في الولايات المتحدة، وأشار إلى أنه يفكر في فرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على الواردات النفطية من كندا والمكسيك ابتداءً من أول فبراير بدلًا من تطبيقها فورًا. هذا الإعلان ساهم في دفع أسعار النفط إلى الانخفاض.

في المستقبل، قد تؤدي الرسوم الجمركية على النفط الكندي إلى رفع أسعار السوق. وتُعد الولايات المتحدة المستورد الرئيسي للنفط الكندي، حيث يتم تصدير جميع النفط الكندي تقريبًا إليها، وعادةً ما يباع بخصم مقارنة بخام غرب تكساس الوسيط.

وقال المحلل في بنك كومنولث، فيفيك دار، في مذكرة: «العقوبات الأميركية تزيد من خطر ارتفاع التكاليف لمعظم صادرات النفط الكندية».

وطرح ترامب خطة شاملة تهدف إلى تسريع تصاريح مشاريع النفط والغاز والطاقة لزيادة الإنتاج الأميركي الذي يشهد ارتفاعًا كبيرًا بالفعل. وعلى الرغم من عدم فرض تدابير تجارية شاملة حتى الآن، فقد طلب من الوكالات الاتحادية التحقيق في ممارسات تجارية غير عادلة تقوم بها دول أخرى.

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