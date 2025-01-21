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محاضرة فنية بالفيديو للاعبي الأهلي اليوم - أخبار كلمتك

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محاضرة فنية بالفيديو للاعبي الأهلي اليوم - أخبار كلمتك

محاضرة فنية بالفيديو للاعبي الأهلي اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 21 يناير 2025 11:45 صباحاً - الأهلي، يعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين اليوم قبل انطلاق مران الفريق استعدادا لمواجهة فاركو غدا. 

يعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة مع جهازه المعاون لبحث استعدادات الفريق لمواجهة فاركو المقرر لها غدا الأربعاء. 

ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر اليوم استعداداته لمواجهة فاركو المقرر لها غدا الأربعاء. 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة هامة أمام فاركو غدا الأربعاء. 

 

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة 

ويلتقي النادي الاهلي في مباراته المقبلة أمام نظيره فاركو في الرابعة عصر غدا الأربعاء الموافق 22 يناير ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري  الممتاز. 

وتنقل المباراة عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الممتاز.  

وكان الأهلي قد صعد إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا رغم الخسارة مؤخرا أمام أورلاندو الجنوب إفريقي بهدفين مقابل هدف. 

ترتيب مجموعة الأهلي بعد الخسارة امام أورلاندو 

بهذه النتيجة يتأهل أورلاندو بيراتس لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا في المركز الأول بعد وصوله للنقطة 14، فيما يتأهل الأهلي في المركز الثاني بعدما حصد 10 نقاط.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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