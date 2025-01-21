منسق الأمم المتحدة للشئون الإنسانية بفلسطين يشكر مصر وقطر على دورهما في وقف إطلاق النار - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 21 يناير 2025 03:31 مساءً - أعرب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الفلسطينية مهند هادي، اليوم الثلاثاء، عن شكره للوسطاء في اتفاق وقف إطلاق النار والجهد الدؤوب الذي بذلته مصر وقطر، قائلا: "إنهم الآن يجنون ثمار ما تم تحقيقه على مدى الشهور الماضية".

وأكد هادي - خلال مؤتمر صحفي في مدينة دير البلح - أهمية تعزيز عمل المؤسسات الأممية خلال الفترة القادمة بالشراكة مع منظمات المجتمع المحلي والمنظمات الأخرى، مشيرا إلى أن هناك قطاعات كبيرة تحتاج إلى دعم، مثل قطاع الصحة والتعليم والتغذية والدعم النفسي وتقديم المساعدة في مراكز الإيواء.

وطالب المنسق الأممي، بتوفير المساعدات اللازمة لمساعدة أهالي غزة في عملية إعادة الإعمار لعودة الأسر إلى بيوتهم، مشددا على أن أهل غزة في أمس الحاجة للمساعدات الإنسانية.