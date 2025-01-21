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تفاصيل زيادة معاشات المهن النقابية 2025 - أخبار كلمتك

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تفاصيل زيادة معاشات المهن النقابية 2025 - أخبار كلمتك

تفاصيل زيادة معاشات المهن النقابية 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 21 يناير 2025 01:51 مساءً - تشهد بعض النقابات المهنية زيادات جديدة في معاشات، يستفيد منها الكثير من الأعضاء المتقاعدون وذوي المتوفين منهم، فمع حلول عام 2025 دخلت القرارات الخاصة بتطبيق الزيادات حيز التنفيذ، وتشمل النقابات التالية: المهن الطبية، العلاج الطبيعي، المهندسين، التطبيقيين، والزراعيين.

حتقبض كام بعد زيادة المعاشات.. موعد صرف شهر يناير 2025
زيادة المعاشات أول يناير 2025

زيادة معاشات المهن الطبية

وأعلن اتحاد نقابات المهن الطبية عن زيادة المعاشات المستحقة للأعضاء لتصبح نحو 1500 جنيه، إذ تُصرف بشكل شهري وليس ربع سنوي كما كان قبل ذلك.

ومن جهة أخرى تم تطبيق الزيادة من يوم 15 يناير2025، وتشمل هذه الزيادة جميع الأعضاء في الاتحاد من الأطباء البشريين، أطباء الأسنان، الأطباء البيطريين، والصيادلة، بالإضافة إلى ورثتهم.

زيادة المعاشات أول يناير 2025

زيادة معاشات العلاج الطبيعي

أصدرت الجمعية العمومية للنقابة العامة للعلاج الطبيعي قرارا برفع معاشات الأعضاء بقيمة نحو 100 جنيه، حيث يطبق من شهر يناير 2025 وبناء عليه ارتفعت قيمة المعاش من 400 إلى 500 جنيه.

بالإضافة إلى قرار الموافقة على رفع الإعانات المرضية لتصبح نحو 30 ألف جنيه بدلا من 25 ألف جنيه، وهذا بحسب قرار الجمعية العمومية.

معاشات شهر يناير 2025

زيادة معاشات نقابة المهندسين

وفي جهة أخرى أعلنت الجمعية العمومية العادية للنقابة عن تطبيق زيادة معاشات المهندسين التي سيتم صرفها بأثر رجعي في مارس 2025، وذلك عن شهري يناير وفبراير، على أن يبلغ الحد الأدنى للمعاشات نحو 1495 جنيها، بينما يصل الحد الأقصى إلى نحو 11600 جنيه.

صرف المعاشات

زيادة معاشات نقابة التطبيقيين

وفقا لقرار المهندس رمضان هلال نقيب عام التطبيقيين الذي أعلن عنه خلال جلسة شهر يناير 2025، والتي نقلت فعالياتها الصفحة الرسمية للنقابة عبر الصفحة الرسمية فيسبوك، إذ تم رفع قيمة المعاش من نحو 420 إلى حوالى 600 جنيه.

زيادة المعاشات

زيادة معاشات نقابة الزراعيين

وفي اتجاه آخر قررت النقابة صرف معاش شهرين لأعضائها والورثة المستفيدين، وذلك بمناسبة حلول أعياد الميلاد المجيدة، وهذا من بداية يناير2025.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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