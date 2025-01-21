تفاصيل زيادة معاشات المهن النقابية 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 21 يناير 2025 01:51 مساءً - تشهد بعض النقابات المهنية زيادات جديدة في معاشات، يستفيد منها الكثير من الأعضاء المتقاعدون وذوي المتوفين منهم، فمع حلول عام 2025 دخلت القرارات الخاصة بتطبيق الزيادات حيز التنفيذ، وتشمل النقابات التالية: المهن الطبية، العلاج الطبيعي، المهندسين، التطبيقيين، والزراعيين.

زيادة معاشات المهن الطبية

وأعلن اتحاد نقابات المهن الطبية عن زيادة المعاشات المستحقة للأعضاء لتصبح نحو 1500 جنيه، إذ تُصرف بشكل شهري وليس ربع سنوي كما كان قبل ذلك.

ومن جهة أخرى تم تطبيق الزيادة من يوم 15 يناير2025، وتشمل هذه الزيادة جميع الأعضاء في الاتحاد من الأطباء البشريين، أطباء الأسنان، الأطباء البيطريين، والصيادلة، بالإضافة إلى ورثتهم.

زيادة معاشات العلاج الطبيعي

أصدرت الجمعية العمومية للنقابة العامة للعلاج الطبيعي قرارا برفع معاشات الأعضاء بقيمة نحو 100 جنيه، حيث يطبق من شهر يناير 2025 وبناء عليه ارتفعت قيمة المعاش من 400 إلى 500 جنيه.

بالإضافة إلى قرار الموافقة على رفع الإعانات المرضية لتصبح نحو 30 ألف جنيه بدلا من 25 ألف جنيه، وهذا بحسب قرار الجمعية العمومية.

زيادة معاشات نقابة المهندسين

وفي جهة أخرى أعلنت الجمعية العمومية العادية للنقابة عن تطبيق زيادة معاشات المهندسين التي سيتم صرفها بأثر رجعي في مارس 2025، وذلك عن شهري يناير وفبراير، على أن يبلغ الحد الأدنى للمعاشات نحو 1495 جنيها، بينما يصل الحد الأقصى إلى نحو 11600 جنيه.

زيادة معاشات نقابة التطبيقيين

وفقا لقرار المهندس رمضان هلال نقيب عام التطبيقيين الذي أعلن عنه خلال جلسة شهر يناير 2025، والتي نقلت فعالياتها الصفحة الرسمية للنقابة عبر الصفحة الرسمية فيسبوك، إذ تم رفع قيمة المعاش من نحو 420 إلى حوالى 600 جنيه.

زيادة معاشات نقابة الزراعيين

وفي اتجاه آخر قررت النقابة صرف معاش شهرين لأعضائها والورثة المستفيدين، وذلك بمناسبة حلول أعياد الميلاد المجيدة، وهذا من بداية يناير2025.