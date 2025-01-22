الرياضة - 02:26 - «ترامب» يعلن ضح استثمارات بـ500 مليار دولار في الذكاء الاصطناعي - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:26 - «ترامب» يعلن ضح استثمارات بـ500 مليار دولار في الذكاء الاصطناعي - أخبار كلمتك

طلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة يؤدون اليوم امتحاني العلوم والتربية الفنية - أخبار كلمتك

طلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة يؤدون اليوم امتحاني العلوم والتربية الفنية - أخبار كلمتك

بتوقيع تركى الشيخ، بدء تصوير فيلم The Seven Dogs لـ كريم عبد العزيز وأحمد عز - أخبار كلمتك

بتوقيع تركى الشيخ، بدء تصوير فيلم The Seven Dogs لـ كريم عبد العزيز وأحمد عز - أخبار كلمتك

وايكوم: إخفاقات بترومسيلة في قطاع (5) مدمرة وتهدد القطاع النفطي - أخبار كلمتك

وايكوم: إخفاقات بترومسيلة في قطاع (5) مدمرة وتهدد القطاع النفطي - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:06 - وصل كام النهاردة؟.. أسعار الدولار في مصر اليوم الأربعاء 22 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:06 - وصل كام النهاردة؟.. أسعار الدولار في مصر اليوم الأربعاء 22 يناير 2025 - أخبار كلمتك

بشرى سارة بشان دخول السعودية من منفذ الوديعة اخيرا - أخبار كلمتك

بشرى سارة بشان دخول السعودية من منفذ الوديعة اخيرا - أخبار كلمتك

كهربا: أتمنى انضمام فتوح للأهلي ومن الصعب مشاركتي مع المنتخب تحت قيادة التوأم - أخبار كلمتك

كهربا: أتمنى انضمام فتوح للأهلي ومن الصعب مشاركتي مع المنتخب تحت قيادة التوأم - أخبار كلمتك

ترامب يحضر صلاة بواشنطن ويستمع لعظة عن "حماية المهاجرين واحترام حقوق المثليين" (فيديو) - أخبار كلمتك

ترامب يحضر صلاة بواشنطن ويستمع لعظة عن "حماية المهاجرين واحترام حقوق المثليين" (فيديو) - أخبار كلمتك

مفتي الجمهورية يعزى تركيا في ضحايا حادث حريق منتجع كارتال كايا - أخبار كلمتك

مفتي الجمهورية يعزى تركيا في ضحايا حادث حريق منتجع كارتال كايا - أخبار كلمتك

ثمن تذاكر معرض الكتاب 2025، وطرق حجز الدخول - أخبار كلمتك

ثمن تذاكر معرض الكتاب 2025، وطرق حجز الدخول - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار اليمن

وايكوم: إخفاقات بترومسيلة في قطاع (5) مدمرة وتهدد القطاع النفطي - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
وايكوم: إخفاقات بترومسيلة في قطاع (5) مدمرة وتهدد القطاع النفطي - أخبار كلمتك

وايكوم: إخفاقات بترومسيلة في قطاع (5) مدمرة وتهدد القطاع النفطي - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 22 يناير 2025 02:07 صباحاً - كلمتك/خاص:

كشفت الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية (وايكوم) في خطاب رسمي موجه إلى وزير النفط والمعادن عن الإخفاقات الكبيرة لشركة بترومسيلة في إدارة قطاع (5) النفطي، والتي أدت إلى تقديم الشركة استقالتها ودعت لتعيين مشغل جديد. 
وأكدت "وايكوم" أن هذه الإخفاقات أضرّت بالقطاع وأثرت سلبًا على علاقاتها مع الشركاء الدوليين، مما يهدد مستقبل الاستثمار النفطي في اليمن.

الإخفاقات الرئيسية لبترومسيلة:

1. إدارة مالية متعثرة: فشلت بترومسيلة في توفير التمويل اللازم أثناء توقف الإنتاج، مما أضعف ثقة الشركاء بقدرتها على استئناف العمليات.


2. انسحاب الشركاء الدوليين: نتيجة سوء الإدارة، انسحبت شركات دولية بارزة مثل "توتال" و"إكسون"، ما أثر سلبًا على سمعة القطاع النفطي في اليمن.

3. الاستحواذ غير القانوني: قامت بترومسيلة بالاستحواذ على حصص الشركاء دون موافقة رسمية، متجاهلة اللوائح والالتزامات الدولية.

التداعيات الخطيرة على القطاع:

تفاقم الأزمات الخدمية: توقف الكهرباء في عسيلان وانقطاع إمدادات النفط لمحطة عدن يعرض مناطق حيوية لخطر الانهيار الخدمي.

تدهور البنية التحتية: عدم توفير التمويل اللازم يعرض المنشآت النفطية للتلف، مما يزيد من تكاليف إعادة التأهيل.

نزاعات قانونية دولية: خرق الاتفاقيات قد يؤدي إلى دعاوى تعويضية ضخمة تُثقل الاقتصاد الوطني.

وايكوم تدعو للاستقرار وحماية الاستثمار:

أوضحت "وايكوم" أن تعيين شركة "جنة هنت" مشغلًا جديدًا جاء بناءً على تصويت الأغلبية من الشركاء، مؤكدة أن التغيير لن يمس حقوق الدولة السيادية. 
ودعت إلى تسريع إجراءات التسليم لضمان استقرار القطاع وحماية الاقتصاد الوطني من التداعيات السلبية.

تحذيرات من تعطيل التسليم:

حذرت "وايكوم" من أن أي تأخير في عملية تسليم القطاع سيؤدي إلى نزاعات قانونية مكلفة ويزيد من عزوف المستثمرين الأجانب عن الاستثمار في اليمن.
وطالبت بالالتزام بالاتفاقيات الدولية لضمان استدامة القطاع النفطي وحماية المصالح الوطنية.

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

أخبار ذات صلة

0 تعليق