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مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهات نارية بأبطال أوروبا - أخبار كلمتك

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مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهات نارية بأبطال أوروبا - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهات نارية بأبطال أوروبا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 22 يناير 2025 05:20 صباحاً - مواعيد مباريات اليوم الأربعاء، يشهد اليوم الأربعاء العديد من المباريات الهامة بمختلف دوريات وملاعب العالم وأبرزها الدوري المصري ومباريات مجموعات دوري أبطال أوروبا وأبرزها باريس سان جيرمان ضد مانشستر سيتي، وريال مدريد ضد ريد بول سالزبورج، ويلعب ميلان ضد جيرونا.

 

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري

فاركو ضد الأهلي - الساعة 4 عصرًا - قناة Ontime sports 1

سيراميكا كليوباترا ضد الاتحاد السكندري - الساعة 7 مساءً - قناة Ontime sports 2

زد ضد بيراميدز - الساعة 7 مساءً - قناة Ontime sports 1

فريق الأهلي، كلمتك
فريق الأهلي، كلمتك

مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا 

لايبزيج ضد سبورتنج لشبونة - الساعة 7:45 مساءً - قناة بى ان سبورت 2 HD

شاختار دونيتسك ضد بريست - الساعة 7:45 مساءً - قناة بى ان سبورت 3 HD

ريال مدريد ضد ريد بول سالزبورج - الساعة 10 مساءً - قناة بى ان سبورت 3 HD

سبارتا براغ ضد إنتر ميلان - الساعة 10 مساءً - قناة بى ان سبورت 6 HD

أرسنال ضد دينامو زغرب - الساعة 10 مساءً - قناة بى ان سبورت 2 HD

سلتيك ضد يونج بويز - الساعة 10 مساءً - قناة بى ان سبورت 7 HD

ميلان ضد جيرونا - الساعة 10 مساءً - قناة بى ان سبورت 5 HD

باريس سان جيرمان ضد مانشستر سيتي - الساعة 10 مساءً - قناة بى ان سبورت 1HD

فينورد ضد بايرن ميونيخ - الساعة 10 مساءً - بى ان سبورت 7 HD

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مواعيد مباريات اليوم في الدوري الأوروبي 

بشكتاش ضد أتليتك بلباو - الساعة 5:30 مساءً - قناة بى ان سبورت 4 HD

مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي

العروبة ضد القادسية - الساعة 4 مساءً - قناة SSC SPORT

الفتح ضد ضمك - الساعة 4:55 مساءً - قناة SSC SPORT

الإتحاد ضد الشباب - الساعة 7 مساءً - قناة SSC SPORT

مواعيد مباريات اليوم في كأس العالم لكرة اليد 

مصر ضد أيسلندا - الساعة 9:30 - قناة قناة Ontime sports 1

مواعيد مباريات اليوم في البطولة العربية للأندية للكرة الطائرة

الأهلي ضد السلام - الساعة 12 ظهرًا - قناة الكأس 5

الزمالك ضد الجزيرة - الساعة 2 ظهرًا - قناة الكأس 5

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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