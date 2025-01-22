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الرياضة - 06:31 - أسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم.. الأربعاء 22 - 1 - 2025 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 06:31 - أسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم.. الأربعاء 22 - 1 - 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:31 - أسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم.. الأربعاء 22 - 1 - 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 22 يناير 2025 06:31 صباحاً - أسعار الذهب الأن.. شهدت أسعار الذهب في مصر، ارتفاعا بقيمة 40 جنيها، خلال التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء، حيث سجل عيار 21 نحو 3795 جنيهًا، في حين سجل عيار 24 نحو 4337 جنيهًا، وسجل عيار 18 نحو 3252 جنيهًا.

فيما بلغ أسعار الذهب عيار 14 نحو 2530 جنيهًا، ووصلت قيمة الجنيه الذهب قبل احتساب مصنعية أو دمغة أو ضريبة إلى 30360 جنيها، والأوقية (وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، سجلت 2742 دولارًا في البورصات العالمية.

أسعار الذهب بعد المصنعية

ويضاف إلى أسعار الذهب الرسمية في المتوسط ما يتراوح بين 60 و700 جنيهًا قيمة المصنعية والدمغة على كل جرام، التي يحصل عليها التجار أو صاحب محل الصاغة، ويبدأ سعر الجرام عيار 21 من 3855 جنيهًا بعد إضافة قيمة المصنعية والدمغة، في حين وصل عيار 18 نحو 3312 جنيهًا، ووصل سعر عيار 14، إلى 2590 جنيهًا.

ويشار إلى أن أسعار الذهب تختلف من محل صاغة لآخر، ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تصل المصنعية في الأغلب لنسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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