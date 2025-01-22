مشاهير العرب - بعد مشاركتها مع أشرف عبد الباقى فى «الطيبين» بموسم الرياض.. منا عادل تؤدي مناسك العمرة (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 22 يناير 2025 07:36 صباحاً - أدت الفنانة الشابة منا عادل، مناسك العمرة بالأراض المقدسة.

ونشرت منا، صورة لها من أمام الكعبة المشرفة، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، وعلقت قائلة: "اللهم لك الحمد والشكر، أتممت عمرتي الثانية مع بداية العام الجديد، أدعو الله لي ولكم من احلي مكان في العالم ".

وكانت منا، قد انتهت من العرض المسرحي "الطيبين" والتي شاركت فيه ضمن فعاليات موسم الرياض والتي حققت نجاح كبير وتصدرت محركات البحث في السعودية وتم عرضها علي مسرح بكر الشدي بوليڤارد سيتي، ويشارك في بطولتها عدد من النجوم ومنهم أشرف عبد الباقي، مصطفي خاطر، محمد أسامة أوس أوس، محمد عبد الرحمن، منا عادل، آلاء علي، آلاء كمال، ملك ياسر، وهي فكرة وإشراف أشرف عبد الباقي، تأليف محمد السوري، إخراج وليد طلعت حيث تدور أحداث المسرحية في إطار كوميدي مشوق.