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الرياضة - 10:56 - موعد نتيجة شقق الإسكان الاجتماعي 2025 ورابط الحصول عليها - أخبار كلمتك

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الرياضة - 10:56 - موعد نتيجة شقق الإسكان الاجتماعي 2025 ورابط الحصول عليها - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:56 - موعد نتيجة شقق الإسكان الاجتماعي 2025 ورابط الحصول عليها - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 22 يناير 2025 10:56 صباحاً - شقق الإسكان الاجتماعي 2025.. ينتظر الكثير من المواطنين، الإعلان عن نتيجة شقق الإسكان الاجتماعي 2025، لمن تقدموا بحجز الوحدات السكنية بـ مشروع سكن لكل المصريين 5، التي تم طرحها في المحافظات والمدن الجديدة.

شقق الإسكان الاجتماعي 2025

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص نتيجة شقق الإسكان الاجتماعي 2025 وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

موعد نتيجة شقق الإسكان الاجتماعي 2025
شقق الإسكان

موعد الإعلان عن نتيجة شقق الإسكان الاجتماعي

يتم الإعلان عن نتيجة شقق الإسكان الاجتماعي بعد أسبوعين من انتهاء التقديم، حيث يتم الآن مراجعة كافة البيانات والمستندات الخاصة بالمتقدمين، ويتم تحديد أولويات الحجز بناءً على المعايير التي حددها صندوق الإسكان الاجتماعي.

موعد نتيجة شقق الإسكان الاجتماعي 2025
موعد نتيجة شقق الإسكان الاجتماعي 2025

رابط الاستعلام عن نتيجة شقق الإسكان الاجتماعي

ويتمكن المواطنون من الاستعلام عن نتيجة شقق الإسكان الاجتماعي عن طريق الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي من خلال الضغط على هذا الرابط.

مواعيد وأماكن شراء كراسات شروط شقق الإسكان الاجتماعي 2024
موعد نتيجة شقق الإسكان الاجتماعي 2025

خطوات الاستعلام عن نتيجة شقق الإسكان الاجتماعي

- الدخول على الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي من خلال الضغط على هذا الرابط.

- اختيار طلبات متابعة الملفات من القائمة.

- إدخال الرقم القومي للمتقدم.

- ثم إدخال كلمة المرور الخاصة بالمتقدم.

- اضغط على دخول للاطلاع على حالة الطلب.

موعد نتيجة شقق الإسكان الاجتماعي 2025
موعد نتيجة شقق الإسكان الاجتماعي 2025

تظلمات شقق الإسكان الاجتماعي

ويستطيع المتقدمون لحجز شقق الإسكان الاجتماعي في حال رفض الطلب لعدم استيفاء الشروط، باسترداد مقدم جدية الحجز من مكاتب البريد خلال 14 يومًا من تاريخ الإعلان عن الرفض، وبعد انتهاء فترة التظلمات، يتيح الصندوق تقديم تظلمات من خلال المنصة الإلكترونية المخصصة.

موعد نتيجة شقق الإسكان الاجتماعي 2025
موعد نتيجة شقق الإسكان الاجتماعي 2025

تفاصيل شقق الإسكان الاجتماعي

يذكر أن صندوق الإسكان الاجتماعي، أعلن عن طرح 79 ألف وحدة سكنية جاهزة للتسليم الفوري، وأخرى تحت الإنشاء يتم تسليمها خلال 3 سنوات، وهناك 5% من الوحدات السكنية مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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