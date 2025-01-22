الرياضة - 10:56 - موعد نتيجة شقق الإسكان الاجتماعي 2025 ورابط الحصول عليها - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 22 يناير 2025 10:56 صباحاً - شقق الإسكان الاجتماعي 2025.. ينتظر الكثير من المواطنين، الإعلان عن نتيجة شقق الإسكان الاجتماعي 2025، لمن تقدموا بحجز الوحدات السكنية بـ مشروع سكن لكل المصريين 5، التي تم طرحها في المحافظات والمدن الجديدة.

شقق الإسكان الاجتماعي 2025

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص نتيجة شقق الإسكان الاجتماعي 2025 وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

موعد الإعلان عن نتيجة شقق الإسكان الاجتماعي

يتم الإعلان عن نتيجة شقق الإسكان الاجتماعي بعد أسبوعين من انتهاء التقديم، حيث يتم الآن مراجعة كافة البيانات والمستندات الخاصة بالمتقدمين، ويتم تحديد أولويات الحجز بناءً على المعايير التي حددها صندوق الإسكان الاجتماعي.

رابط الاستعلام عن نتيجة شقق الإسكان الاجتماعي

ويتمكن المواطنون من الاستعلام عن نتيجة شقق الإسكان الاجتماعي عن طريق الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي من خلال الضغط على هذا الرابط.

خطوات الاستعلام عن نتيجة شقق الإسكان الاجتماعي

- الدخول على الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي من خلال الضغط على هذا الرابط.

- اختيار طلبات متابعة الملفات من القائمة.

- إدخال الرقم القومي للمتقدم.

- ثم إدخال كلمة المرور الخاصة بالمتقدم.

- اضغط على دخول للاطلاع على حالة الطلب.

تظلمات شقق الإسكان الاجتماعي

ويستطيع المتقدمون لحجز شقق الإسكان الاجتماعي في حال رفض الطلب لعدم استيفاء الشروط، باسترداد مقدم جدية الحجز من مكاتب البريد خلال 14 يومًا من تاريخ الإعلان عن الرفض، وبعد انتهاء فترة التظلمات، يتيح الصندوق تقديم تظلمات من خلال المنصة الإلكترونية المخصصة.

تفاصيل شقق الإسكان الاجتماعي

يذكر أن صندوق الإسكان الاجتماعي، أعلن عن طرح 79 ألف وحدة سكنية جاهزة للتسليم الفوري، وأخرى تحت الإنشاء يتم تسليمها خلال 3 سنوات، وهناك 5% من الوحدات السكنية مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة.