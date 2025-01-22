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تفاصيل مشاركة المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب - أخبار كلمتك

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تفاصيل مشاركة المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب - أخبار كلمتك

تفاصيل مشاركة المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 22 يناير 2025 01:23 مساءً - يشارك  المجلس الأعلى للشئون الإسلامية في الدورة الـ٥٦ لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، الذي يُقام في الفترة من ٢٣ من يناير حتى ٥ من فبراير ٢٠٢٥م، من خلال تنظيم عدد من الفعاليات الثقافية والتثقيفية، التي تهدف إلى تعزيز الوعي الثقافي والإسلامي بين الزوار. 

 

يشمل برنامج المجلس العديد من الأنشطة المتميزة في جناح الطفل في أرض المعارض بالتجمع الخامس، إذ تتنوع الفعاليات بين لقاءات حوارية، وورش عمل، ومحاضرات ثقافية.

مشاركة  المجلس الأعلى للشئون الإسلامية في الدورة الـ٥٦ لمعرض القاهرة الدولي للكتاب

من أبرز الفعاليات التي ستنظم هي فاعلية "كاتب وكتاب"، التي ستُعرض خلالها أعمال عدد من الكتاب الذين يساهمون في إثراء الثقافة الإسلامية والعامة، ويتناولون في نقاشاتهم كيفية تأثير الكتاب على المجتمع. كما تشمل الفعاليات فاعلية "ثقافة العرائس" التي تهدف إلى استعراض فنون العرائس واستخدامها كأداة تعليمية وثقافية للأطفال، إضافة إلى لقاء حواري مع العرائس ليتعرف الحضور على كيفية استخدام هذا الفن في نقل الرسائل الثقافية والتعليمية بطريقة مبتكرة.

كما يتضمن البرنامج فاعلية "مهنتك إيه"، التي تناقش مواضيع تتعلق بالاختيارات المهنية وتوجيه الشباب نحو المهن، التي تعزز من تطور المجتمع، بالإضافة إلى فاعلية "أخلاقيات الشعر"، التي تركز على القيم الأخلاقية، التي يجب أن يتحلى بها الشاعر في أعماله وأثر الشعر في نشر الوعي المجتمعي. ويختتم المجلس الأعلى للشئون الإسلامية أنشطته بفاعلية "أنت تسأل ونحن نجيب"، إذ يُتيح للمشاركين فرصة طرح تساؤلاتهم حول مواضيع دينية وثقافية ويُجيب عليها خبراء المجلس.

تسعى هذه الفعاليات إلى تقديم محتوى ثقافي متميز يعزز من الثقافة الإسلامية ويوجه الشباب نحو القيم الإيجابية، إضافة إلى توفير بيئة حوارية تفاعلية تسهم في نشر الوعي بين جميع فئات المجتمع.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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