مشاهير العرب - «عملت اللي عليها ومقصرتش».. شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف سبب غيابها عن عزاء والدها - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 22 يناير 2025 03:46 مساءً - ياسمين عبد العزيز.. كشف وائل عبد العزيز شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز سبب تغيبها عن عزاء والدها، الأمر الذي أثار حالة من الجدل على منصات التواصل خلال الأيام الماضية.

شقيق ياسمين عبد العزيز

ووجه الفنان وائل عبد العزيز، شقيق ياسمين عبد العزيز رسالة لمتابعيهما بعد غيابها عن عزاء والدها، الذي أقيم الإثنين، في مسجد الشرطة بصلاح سالم، بحضور عدد محدود من الفنانين.

ونشر وائل صورة تجمعه بشقيقته من جنازة والدهما عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وعلق قائلا: «أختي مقصرتش في وفاه والدنا وعملت اللي عليها وزيادة، وكانت أول الحاضرين في منزل والدي بعد الوفاة واكتفت بتلقي العزاء في المدافن نظرا لأسلوب السادة الصحفيين المعتاد في مثل هذه الظروف».

وأضاف: «إقامة العزاء ثاني يوم كان بالاتفاق بينا وأرجو عدم إثارة الفتنة بين أفراد أسرتي.. وأرجو أخيرا الدعاء لوالدي بالرحمة، كان راجل طيب وفي حاله».

وكان وائل عبد العزيز، وجه رسالة شكر لكل من سانده في محنته، وذلك بعد انتهاء عزاء والده الذي أقيم في مسجد الشرطة بصلاح سالم.

وقال وكتب وائل عبد العزيز عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»: «شكرا لكل اللى ساندنا في محنتنا، شكر الله سعيكم وشكر خاص للنجم والأخ والصديق صاحب الواجب والرجولة محمد فؤاد إلى ساب عزاء حماته وجه عزانا ورجع لتلقي عزاءه.. نجم كبير وأخلاق.. دعواتكم بالرحمة والغفران في حماته ووالدي.. لا اري في أحدا مكروه».

مسلسل وتقابل حبيب

تستعد النجمة ياسمين عبد العزيز، لخوض سباق رمضان 2025 من خلال مسلسل وتقابل حبيب من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيرى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين عبد العزيز كريم فهمى، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، صلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جينيور، بدرية طلبة، إيمان السيد، وعدد كبير من الفنانين