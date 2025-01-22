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مشاهير العرب - «أنا أسفة لحضرتك».. منة عرفة تعتذر لـ إلهام شاهين بسبب المشاهد الساخنة (صورة) - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - «أنا أسفة لحضرتك».. منة عرفة تعتذر لـ إلهام شاهين بسبب المشاهد الساخنة (صورة) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «أنا أسفة لحضرتك».. منة عرفة تعتذر لـ إلهام شاهين بسبب المشاهد الساخنة (صورة) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 22 يناير 2025 05:40 مساءً - اعتذرت الفنانة منة عرفة، عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام»، للنجمة الكبيرة إلهام شاهين، وذلك بعدما نشبت أزمة بينهما نتيجة اختلاف الآراء حول المشاهد الساخنة مؤخرًا.

وشاركت منة عرفة، عدد من اللقطات المصورة لـ إلهام شاهين عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام»، وعلقت عليها قائلة: «استاذتنا ونجمتنا الكبيرة وقدوتنا اللي دايماً بنفتخر بيها دايماً بكون مبسوطة وفرحانة بحضرتك لما بشوفك في أي احتفاليه أو مهرجان أو تكريم لأنك بجد تستاهلي كل التقدير والاحترام والمحبة».

وأضافت منة عرفة: «أنا عايزة استغل الأيام الجميلة المفترجة اللي احنا فيها دلوقتي وأقولك كل سنة وحضرتك طيبة جميلة وقلبك طيب وجميل وأبيض زي ما اتعودنا عليه، وناجحة وبخير دايماً يا رب، واعتذرلك وأقولك أنا أسفة عن أي حاجة صدرت مني تجاه حضرتك في يوم من الأيام».

وتابعت: «أنا مكنتش اقصدها، أنا بحبك وبحترمك جداً وبقدرك وبقدر فنك وإبداعك الي كلنا كبرنا عليه، واتعلمنا منه كتير وأخر حاجة بتنمنالك كل النجاح والتوفيق وكل الخير الي في الدنيا لأنك تستاهلي كل حاجة حلوه زيك».

تفاصيل الأزمة بين إلهام شاهين ومنة عرفة

وكانت تصدرت الأزمة بين إلهام شاهين ومنة عرفة، المشهد عبر منصات التواصل الاجتماعي في الفترة الماضية، وذلك بعدما كشفت الأخيرة عن رفضها للأحضان والقبلات في الأعمال الدرامية والسينمائية.

وردت إلهام شاهين في تصريحات تلفزيونية، عليها قائلة: «يعني إيه فنانة يكون مغمى عليها ومرمية في الأرض والمفروض الدكتور يشيلها وهي مش عايزة تتشال، نعملك إيه متشتغليش، رأيها تحتفظ بيه لنفسها، أنا كنت ممكن أتقبل ده لو بتتكلم على الفنانين، لكن توجهلي أمر.. متشتغليش».

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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