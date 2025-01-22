مطالبة بانتظام صرف المرتبات وهذه الأمور الآخر (وثيقة) - أخبار كلمتك

مطالبة بانتظام صرف المرتبات وهذه الأمور الآخر (وثيقة) - أخبار كلمتك

وزير الإسكان يلتقي رئيس «rehlko العالمية» لبحث الموضوعات الفنية بالمشروعات - أخبار كلمتك

وزير الإسكان يلتقي رئيس «rehlko العالمية» لبحث الموضوعات الفنية بالمشروعات - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:46 - آخر تحديث لـ سعر الذهب الآن خلال التعاملات المسائية اليوم الأربعاء 22 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:46 - آخر تحديث لـ سعر الذهب الآن خلال التعاملات المسائية اليوم الأربعاء 22 يناير 2025 - أخبار كلمتك

دنيا سمير غانم تستأنف تصوير مسلسل "عايشة الدور" بعد توقفه - أخبار كلمتك

دنيا سمير غانم تستأنف تصوير مسلسل "عايشة الدور" بعد توقفه - أخبار كلمتك

دوري أبطال أوروبا، شاختار الأوكراني يتقدم على بريست الفرنسي 0/2 في الشوط الأول - أخبار كلمتك

دوري أبطال أوروبا، شاختار الأوكراني يتقدم على بريست الفرنسي 0/2 في الشوط الأول - أخبار كلمتك

بروتوكول تعاون بين حماية المنافسة والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية - أخبار كلمتك

بروتوكول تعاون بين حماية المنافسة والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية - أخبار كلمتك

وزير الاستثمار يبحث مع نائب وزير الصناعة السعودي سبل التعاون المشترك - أخبار كلمتك

وزير الاستثمار يبحث مع نائب وزير الصناعة السعودي سبل التعاون المشترك - أخبار كلمتك

أسعار السكر اليوم الأربعاء 22-1-2025 بالأسواق - أخبار كلمتك

أسعار السكر اليوم الأربعاء 22-1-2025 بالأسواق - أخبار كلمتك

مدير مونوريل شرق النيل تكشف موعد التشغيل وعدد الركاب المتوقع للقطار - أخبار كلمتك

مدير مونوريل شرق النيل تكشف موعد التشغيل وعدد الركاب المتوقع للقطار - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - سر ظهورها بدون مكياج.. «ريهام عبد الغفور» تثير الجدل على انستجرام - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - سر ظهورها بدون مكياج.. «ريهام عبد الغفور» تثير الجدل على انستجرام - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار اليمن

هددت بتصعيد الامر.. شركة كوفبيك الكويتية تطالب وزير النفط اليمني بالتدخل لوقف تجاوزات بترومسيلة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
هددت بتصعيد الامر.. شركة كوفبيك الكويتية تطالب وزير النفط اليمني بالتدخل لوقف تجاوزات بترومسيلة - أخبار كلمتك

هددت بتصعيد الامر.. شركة كوفبيك الكويتية تطالب وزير النفط اليمني بالتدخل لوقف تجاوزات بترومسيلة - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 22 يناير 2025 08:02 مساءً - كلمتك/خاص:

وجهت شركة كوفبيك الكويتية، أحد الشركاء الرئيسيين في قطاع (5) باليمن، رسالة إلى وزير النفط والمعادن اليمني، الدكتور سعيد الشماسي، تطالب فيها بالتدخل العاجل لوقف تجاوزات المشغل الحالي للقطاع، شركة بترومسيلة، والتي وصفتها بالتقصير الإداري والفني والإساءة غير المهنية.

وأوضحت الشركة أن بترومسيلة أظهرت عجزاً في إدارة القطاع، مما أدى إلى توقف العمليات الإنتاجية، مشيرة إلى أن الشركاء في القطاع قرروا بأغلبية الأصوات خلال اجتماعين رسميين، وبمباركة من شركة وايكوم، اختيار شركة جنة هنت لتكون المشغل الجديد، إلا أن بترومسيلة تعمدت تعطيل إجراءات التسليم.

كما أعربت كوفبيك عن استيائها من التعامل غير اللائق الذي واجهه ممثلوها من بعض مسؤولي بترومسيلة، بما في ذلك إساءات لفظية وإغلاق خطوط الاتصال في وجه ممثلي الشركة أثناء مناقشة القضايا الفنية والإدارية المتعلقة بالقطاع.

وطالبت الشركة وزير النفط اليمني بالتدخل لتسريع إجراءات تسليم القطاع إلى المشغل الجديد قبل الأول من يناير 2025، مؤكدة أن استمرار هذه التصرفات سيؤدي إلى تصعيد الأمر إلى الجهات الرسمية والدبلوماسية في دولة الكويت.

وأكدت كوفبيك في ختام رسالتها التزامها بدعم الجهود اليمنية لإعادة تشغيل القطاع واستئناف الإنتاج والتصدير بما يخدم مصلحة الشعب اليمني.

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

إخترنا لك

تواصل المناشدات لإطلاق سراح ناشط بارز في مدينة المخا - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق