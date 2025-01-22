هددت بتصعيد الامر.. شركة كوفبيك الكويتية تطالب وزير النفط اليمني بالتدخل لوقف تجاوزات بترومسيلة - أخبار كلمتك

وجهت شركة كوفبيك الكويتية، أحد الشركاء الرئيسيين في قطاع (5) باليمن، رسالة إلى وزير النفط والمعادن اليمني، الدكتور سعيد الشماسي، تطالب فيها بالتدخل العاجل لوقف تجاوزات المشغل الحالي للقطاع، شركة بترومسيلة، والتي وصفتها بالتقصير الإداري والفني والإساءة غير المهنية.

وأوضحت الشركة أن بترومسيلة أظهرت عجزاً في إدارة القطاع، مما أدى إلى توقف العمليات الإنتاجية، مشيرة إلى أن الشركاء في القطاع قرروا بأغلبية الأصوات خلال اجتماعين رسميين، وبمباركة من شركة وايكوم، اختيار شركة جنة هنت لتكون المشغل الجديد، إلا أن بترومسيلة تعمدت تعطيل إجراءات التسليم.

كما أعربت كوفبيك عن استيائها من التعامل غير اللائق الذي واجهه ممثلوها من بعض مسؤولي بترومسيلة، بما في ذلك إساءات لفظية وإغلاق خطوط الاتصال في وجه ممثلي الشركة أثناء مناقشة القضايا الفنية والإدارية المتعلقة بالقطاع.

وطالبت الشركة وزير النفط اليمني بالتدخل لتسريع إجراءات تسليم القطاع إلى المشغل الجديد قبل الأول من يناير 2025، مؤكدة أن استمرار هذه التصرفات سيؤدي إلى تصعيد الأمر إلى الجهات الرسمية والدبلوماسية في دولة الكويت.

وأكدت كوفبيك في ختام رسالتها التزامها بدعم الجهود اليمنية لإعادة تشغيل القطاع واستئناف الإنتاج والتصدير بما يخدم مصلحة الشعب اليمني.