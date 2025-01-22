مشاهير العرب - «محمد رمضان» للفائزين في مسابقته: أنتم من صنع محمد رمضان وغيره - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 22 يناير 2025 10:56 مساءً - كشف الفنان محمد رمضان عن كواليس مكالمة الفيديو مع جمهوره الفائزين في مسابقة المليون جنيه، التي أطلقها بسؤال حول أغنيته الجديدة بعنوان «قطتي مبتخربش»، لحظة تسليمهم الجوائز في مكتبه، وذلك بسبب غيابه لانشغاله بحفله في باريس.

وقال محمد رمضان خلال مكالمة الفيديو مع الفائزين في مسابقة المليون جنيه التي شاركها عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «إن شاء الله تتكرر واكلمكم تاني وأنا في مصر أنتوا أصحاب فضل كبير بعد ربنا أنتم من صنع محمد رمضان وغيره.. لازم تفهموا قميتكم.. انتم حبايبي وعيلتي الكبيرة اللي هما جمهوري ويارب أكون عند حسن ظنكم».

و طرح «محمد رمضان» مؤخرا مسابقة لمتابعيه، عن أغنيته «قطتي مبتخربش»، وأعلن أنه سيربح في مسابقته 10 أشخاص والجائزة قيمتها مليون جنيه، وحدث بالفعل وقال إنه سيعلن أسماء الفائزين اليوم الثلاثاء 14 يناير.

أحدث أعمال محمد رمضان الغنائية

مؤخرا كشف الفنان محمد رمضان، عن تعاون فني جديد يجمعه بالفنان محمد منير، خلال الفترة المقبلة.

وشارك محمد رمضان، صورا تجمعه بالكينج محمد منير، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام» وكتب عليها: «الكينج و الأسطورة، قريباً، كلمات أمير طعيمة و ألحان محمد رحيم»

آخر أعمال محمد رمضان السينمائية

ينتظر الفنان محمد رمضان طرح أحدث أعماله الفنية الذي يحمل اسم أسد أسود، وهو من تأليف وإخراج محمد دياب، والمقرر تصويره بعد شهر رمضان 2024، استعدادًا لطرحه خلال هذا العام.

ويضم فيلم أسد أسود، إلى جانب محمد رمضان عدد من النجوم أبرزهم ماجد الكدواني وخالد الصاوي وشريف سلامة ورزان جمال وعلي قاسم.

وفي وقت سابق شاركت الشركة المنتجة البوستر الدعائي لفيلم أسد أسود، وظهر الفنان محمد رمضان على البوستر الدعائي للفيلم، وهو يرتدي ملابس تاريخية، ويبدو أن العمل يدور في إطار زمني قديم.

يذكر أن فيلم هارلي كان آخر عمل فني عرض للفنان محمد رمضان بالسينمات المصرية، وحقق الفيلم نجاحاً جماهيرياً كبيراً.

فيلم «هارلي» بطولة الفنان محمد رمضان وشاركه البطولة مجموعة من النجوم أبرزهم: مي عمر، محمود حميدة، أحمد داش، مي كساب، إسماعيل فرغلي وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف، .

والعمل الفيلم من إخراج محمد سمير، وتأليف محمد سامي ومحمد سمير مبروك.