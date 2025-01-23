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اعتقال شاب اعتدى على شابة في عدن بسبب قيامها بالرقص على متن سيارة تستقلها - أخبار كلمتك

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اعتقال شاب اعتدى على شابة في عدن بسبب قيامها بالرقص على متن سيارة تستقلها - أخبار كلمتك

اعتقال شاب اعتدى على شابة في عدن بسبب قيامها بالرقص على متن سيارة تستقلها - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 23 يناير 2025 02:07 صباحاً - كلمتك/خاص:

افاد ناشطون بان قوات امنية قامت بالقبض على الشاب الذي ظهر وهو يعتدي على شابة امام سوق الحجاز في عدن.
وبحسب ناشطون فان الشاب الذي اعتدى على الشابة بسبب قيامها بالرقص على متن سيارة امام الحجاز قامت قوات امنية باعتقاله.
واشاروا الى ان الشابة على مايبدوا تعرضت للاذى بسبب الاعتداء عليها مادفع قوات امنية للتحرك والقبض على الشاب.

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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