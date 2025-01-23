افاد ناشطون بان قوات امنية قامت بالقبض على الشاب الذي ظهر وهو يعتدي على شابة امام سوق الحجاز في عدن.
وبحسب ناشطون فان الشاب الذي اعتدى على الشابة بسبب قيامها بالرقص على متن سيارة امام الحجاز قامت قوات امنية باعتقاله.
واشاروا الى ان الشابة على مايبدوا تعرضت للاذى بسبب الاعتداء عليها مادفع قوات امنية للتحرك والقبض على الشاب.
اعتقال شاب اعتدى على شابة في عدن بسبب قيامها بالرقص على متن سيارة تستقلها - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - الخميس 23 يناير 2025 02:07 صباحاً - كلمتك/خاص:
افاد ناشطون بان قوات امنية قامت بالقبض على الشاب الذي ظهر وهو يعتدي على شابة امام سوق الحجاز في عدن.
افاد ناشطون بان قوات امنية قامت بالقبض على الشاب الذي ظهر وهو يعتدي على شابة امام سوق الحجاز في عدن.
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