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في مواجهة "سكودا كايلاك".. "كيا" تكشف عن "سيروس" الجديدة كليًا في الهند - أخبار كلمتك

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في مواجهة "سكودا كايلاك".. "كيا" تكشف عن "سيروس" الجديدة كليًا في الهند - أخبار كلمتك

في مواجهة "سكودا كايلاك".. "كيا" تكشف عن "سيروس" الجديدة كليًا في الهند - أخبار كلمتك

دبي - محمد زيدان - الخميس 23 يناير 2025 04:27 صباحاً - كشفت الصانعة الكورية "كيا Kia" عن سيارتها الكروس أوفرSUV تحت المدمجة "سيروس Syros" الجديدة كليًا بالسوق الهندية، والتي تحتل مكانة تتوسط شقيقاتها "سونيت Sonet" و"سيلتوس Seltos" وتقدم بتكنولوجيا متقدمة وتجهيزات عملية وتركز أكثر على السلامة.
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التصميم الخارجي
 تقدم "كيا" سيارتها الجديدة بتصميم لافت للانتباه ويختلف عن تشكيلة سياراتها المتاحة في الهند حيث تتميز بشكل صندوقي تبلغ أبعادها 3,995 مم طول، و1,800 مم عرض، و1,665 مم ارتفاع، فيما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 2,550 مم.
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تتميز واجهة "سيروس" بشبكة أمامية مغلقة وتظهر المصابيح الأمامية الممتدة لحواف جانبي السيارة بتصميم رأسي في مظهر مماثل لـ"تاسمان Tasman" الجديدة، ويكتمل المظهر الأمامي بمصد باللون الفضي، أما من الجانبين حصلت السيارة على أقواس عجلات بلاستيكية باللون الأسود وخطوط منحنية تظهر في منتصف الأبواب، إلى جانب عجلات ثنائية اللون مقاس 17 بوصة.
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وفي الخلف، ترتكز المصابيح الخلفية بشكل رأسي على حواف جانبي السيارة وتمتد إلى المصد في مظهر غير مألوف لسيارات "كيا" فيما تظهر إضاءة فرامل على شكل حرف L في الأعلى، تحتيط بالزجاج الخلفي.
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المقصورة الداخلية
 تتمتع مقصورة السيارة بلوحة قيادة ذات شاشة مركزية بحجم كبير يصل إلى 30 بوصة تقريبًا تجمع بين شاشة عدادات رقمية مقاس 12.3 بوصة، وشاشة للترفيه وعرض البيانات بنفس الحجم تعمل باللمس وتدعم الاتصال بتطبيقات Android Auto وApple CarPlay، وشاشة لضبط إعدادات التكييف مقاس 5 بوصة تتوسط الشاشتين، ولا يزال هناك عدد قليل من الأزرار المادية المخصصة للتحكم في الوظائف الأكثر استخدامًا.

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وعلى الرغم من أن "سيروي" هي كروس أوفر صغيرة الحجم إلا أنها توفر مساحة جيدة للأرجل في الصف الخلفي، وسعة تخزين بصندوق الأمتعة تصل إلى 465 لترًا، كما أنه تأتي مجهزة بمنصة شحن لاسلكي للهواتف الذكية، مقاعدة أمامية وخلفية بخاصية التهوية، إمكانية تعديل مقعد السائق كهربائيًا في 4 اتجاهات، إمكانية طي المقعد الخلفي بنسبة 60:40، فرامل يد كهربائية، إضاءة محيطة مكون من 64 وحدة إضاءة، مسند ذراع خلفي مركزي قابل للطي، ونظام صوت هارمان كاردون مكون من 8 سماعات، كما تدعم "سيروس" التحديثات التكنولوجية عن بٌعد.

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أما بخصوص أنظمة السلامة وعوامل الأمان، تقدم "كيا" سيارتها الجديدة بستة وسائد هواء، كاميرا 360 درجة، حساسات ركن أمامية وخلفية، بالإضافة إلى 16 نظام مساعد للقيادة من بينهم مساعد البقاء في  الحارة المرورية، ومثبت سرعة تكيفي. 

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منظومة القوة
 تتوفر السيارة باختيارين من منظومة القوة، الأول  محرك بنزين سعة 1.0 لتر يتصل بشاحن تيربو قادرا على توليد قوة 118 حصانًا وعزم دوران 17 نيوتن متر، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة يدوي ذي 6 سرعات أو أوتوماتيك مزدوج القابض بسبع سرعات، فيما يتوفر الاختيار الثاني بمحرك ديزل سعة 1.5 لتر قادرا على توليد قوة 114 حصانًا وعزم دوران 250 نيوتن متر ويتصل هذا المحرك بناقل حركة يدوي أو أوتوماتيك بست سرعات، ومن المقرر أن يتوفر إصدار كهربائي بعد ذلك.

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لم تفصح "كيا" بعد عن الأسعار، ولكن نظرًا إلى أن السيارة تنافس "سكودا كايلاك" التي يبلغ سعرها 9,300 دولار، فمن المتوقع أن تتوفر بسعر أقل. 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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