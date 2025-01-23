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"سوبارو" تستعد لإطلاق "فورستر" النسخة الهجينة من الجيل الجديد في أمريكا - أخبار كلمتك

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"سوبارو" تستعد لإطلاق "فورستر" النسخة الهجينة من الجيل الجديد في أمريكا - أخبار كلمتك

"سوبارو" تستعد لإطلاق "فورستر" النسخة الهجينة من الجيل الجديد في أمريكا - أخبار كلمتك

دبي - محمد زيدان - الخميس 23 يناير 2025 04:17 صباحاً - في نوفمبر من عام 2023، كشفت "سوبارو Subaru" عن الجيل السادس من الكروس أوفر SUV المدمجة "فورستر Forester" والتي تقدم بمحرك احتراق داخلي بقة أكبر من الجيل السابق، ومؤخرًا تستعد الصانعة اليابانية لإطلاق نسخة هجينة من السيارة في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أكدت من خلال موقعها الرسمي أنه سيتم طرح الإصدار الهجين بحلول منتصف عام 2025.
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التحديثات الخارجية
 حصلت السيارة على بعض التعديلات الطفيفة والتي تتضمن شعار خاص بالإصدار الهجين من المتوقع أن يظهر على باب حقيبة الأمتعة فيما لا تزال تحتفظ "فورستر" بنفس التصميم الخارجي لنسخة الاحتراق الداخلي.
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منظومة القوة
 ستحتفظ النسخة الهجينة من "فورستر" الجيل الجديد بنظام الدفع الكلي للعجلات ولكن بكفاءة أعلى وانبعاثات أقل مقارنة بنظيرتها التي تعمل بالبنزين.
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وتتميز "فورستر" الهجينة بنفس النظام الهجين ذاتي الشحن الذي ظهر لأول مرة مع طرح شقيقتها "كروس تريك Crosstrek" الهجينة في اليابان خلال شهر أكتوبر من عام 2024، حيث يعمل هذا النظام بالتبديل المتوازي بين محرك البنزين والمحرك الكهربائي اعتمادًا على ظروف القيادة.
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ويجمع هذا النظام بين محرك رباعي الأسطوانات سعة 2.5 لتر، يولد قوة 158 حصانًا إلى جانب محركين كهربائيين الأول تشير إليه "سوبارو" بأنه محرك الجر والذي يولد قوة إضافية تبلغ 118 حصانًا لدفع العجلات، فيما يعمل الثاني كمولد كهربائية حيث يتم تشغيله بواسطة بطارية ليثيوم أيون سعة متواضعة تبلغ 1.1 كيلووات/الساعة، والتي لن توفر مدى كبيرًا مثل بطاريات السيارات الكهربائية لكنها تعزز من كفاءة الوقود.
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اعتمدت "سوبارو" على خبرة "تويوتا" في السيارات الهجينة لتطوير محرك "فورستر" الجديدة ووفقا للشركة فإن النظام الجديد يعزز بنسبة 20٪ من كفاءة الوقود مقارنة بنظام e-Boxer الهجين الحالي لـ"سوبارو" والذي كان متاحًا في اليابان وأوروبا وأسواق أخرى، ولكن لم يتم تقديمه في الولايات المتحدة.

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أما بالنسبة للأسعار، فإن "فورستر" ذات الاحتراق الداخلي الحالية تبدأ من 29,695 دولارًا (أي ما يعادل نحو 1.5 مليون جنيه مصري بدون الشحن والجمارك)،  ومن المؤكد أن الإصدار الهجين سيبدأ بسعر أعلى.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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