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نهاية سعيدة لعائلة إبراهيم في مسلسل موضوع عائلي 3 الحلقة الأخيرة - أخبار كلمتك

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نهاية سعيدة لعائلة إبراهيم في مسلسل موضوع عائلي 3 الحلقة الأخيرة - أخبار كلمتك

نهاية سعيدة لعائلة إبراهيم في مسلسل موضوع عائلي 3 الحلقة الأخيرة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 23 يناير 2025 05:54 صباحاً - شهدت أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل موضوع عائلي 3، وهي الحلقة الأخيرة، حالة من التوتر والغضب في منزل إبراهيم وعائلته، بعدما اعترف إبراهيم أمام الجميع بأنه المسؤول عن كل ما حدث، بما في ذلك حريق الفندق ومقتل جابر. 

إثر ذلك، تختفي شيماء وعباس من المنزل، فيما تشتد الخلافات بين مريم وإبراهيم، وتزداد حدة التوتر عندما يظهر أن إبراهيم يبدي قلقًا أكبر على شيماء وعباس مقارنة بغضب مريم، مما يدفع الأخيرة لترك المنزل.

في غضون ذلك، تتشاجر سارة مع حسن بعدما اكتشفت أنه كان على علم بجميع التفاصيل ولم يخبرها، خاصة وأنه يدرك حبها الشديد للفندق.  

يتفاجأ الجميع في أحد الأيام بأن إبراهيم قرر تسليم نفسه واعترف بأنه المسؤول عن حريق الفندق وقتل جابر، وأثناء المحاكمة، يظهر موظف شركة التأمين ليقدم دليلًا جديدًا ينفي التهمة عن إبراهيم، حيث أثبتت تسجيلات كاميرات المراقبة أن جابر سقط من سطح الفندق قبل نشوب الحريق، مما يبرئ إبراهيم من تهمة القتل. 

أما بالنسبة لواقعة الحريق، فأظهرت الكاميرات أن شخصين آخرين هما من أضرما النار في المبنى، ويحاول إبراهيم حماية الآخرين من التورط، لكن غازي يعترف بجرائمه، مما يؤدي إلى سجنه هو وخالد، بينما يحصل إبراهيم على البراءة. 

بعد فترة، يعثر إبراهيم على دليل جديد يدين عبلة، وهو تسجيلات مكالمات على هاتف قديم منحته إياه شيماء ويعود لوالدها جابر، تكشف تورطها في جميع الجرائم التي تعرض لها وعائلته.  

ورغم امتلاك إبراهيم لهذا الدليل، يقرر عدم استخدامه ضد عبلة، بل يخبرها أنه يسعى للمصالحة، متمنيًا أن تسامحه وتنضم إلى العائلة.

وفي النهاية، وبعد مرور عام، تحتفل العائلة بفيلم جديد من بطولة حسن وسط أجواء مبهجة وسعيدة، حيث يجتمع الجميع ليطووا صفحة الماضي المؤلمة ويبدأوا فصلًا جديدًا من حياتهم.

 

أبطال مسلسل موضوع عائلي 3

ويضم مسلسل موضوع عائلي عددًا كبيرًا من النجوم، ومن أبرزهم: ماجد الكدواني، طه دسوقي، محمد رضوان، ياسمينا العبد، سما إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد عز الدين وكريم يوسف وإخراج أحمد الجندي، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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