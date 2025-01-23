القبض على رئيس الإدارة المدنية لـ"الدعم السريع" في ولاية الجزيرة السودانية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 23 يناير 2025 08:55 صباحاً - ألقت أجهزة السودانية في ولاية الجزيرة القبض على صديق عثمان أبو دريقة، والذي يشغل منصب رئيس الإدارة المدنية لدى مليشيا "الدعم السريع" في الولاية.



ونقل موقع "الراكوبة نيوز" عن مصادر أمنية أن صديق ظل يختبئ من مكان لآخر منذ تحرير ود مدني بعد انسحاب مليشا الدعم السريع منها، وكان يعتقد أن قواته ستنقذه وتحميه من القوات المسلحة والأجهزة النظامية ولكن كان مرصودا للأجهزة النظامية.



وفي وقت سابق، حذّر مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، من أن النزاع في السودان يتخذ منعطفًا "أكثر خطورة" على المدنيين، استنادًا إلى تقارير تشير إلى وقوع هجومين بطابع إثني في ولاية الجزيرة وسط السودان.



وأوضح تورك، في بيان أصدره، يوم الجمعة الماضي، من أن "الوضع بالنسبة إلى المدنيين في السودان يائس بالفعل، وهناك أدلة على ارتكاب جرائم حرب وجرائم فظيعة أخرى، أخشى أن الوضع يأخذ الآن منعطفًا أكثر خطورة".

وشهدت مدينة ود مدني، عاصمة ولاية الجزيرة، استعادة الجيش السوداني السيطرة عليها يوم السبت الماضي، بعد طرده لمليشيا الدعم السريع، التي كانت قد سيطرت على الولاية، في ديسمبر 2023.

وأشار تورك إلى أن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وثّق الأسبوع الماضي، مقتل ما لا يقل عن 21 شخصًا في هجومين وقعا بمخيمين يبعدان نحو 40 كيلومترًا عن ود مدني، مؤكدًا أن الأعداد الحقيقية قد تكون أعلى من ذلك.



وتُتهم قوات الدعم السريع بـ"تنفيذ أعمال عنف ذات طابع إثني"، ما دفع الولايات المتحدة الأمريكية إلى اتهامها، الأسبوع الماضي، بارتكاب "إبادة جماعية".

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