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الصفدي: الأردن لن يكون وطنا بديلا لأحد - أخبار كلمتك

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الصفدي: الأردن لن يكون وطنا بديلا لأحد - أخبار كلمتك

الصفدي: الأردن لن يكون وطنا بديلا لأحد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 23 يناير 2025 12:15 صباحاً - أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أن الأردن لن يكون وطنًا بديلًا لأحد، وأن فلسطين للفلسطينيين مشيرًا إلى ضرورة ضمان ثبات وقف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات للشعب الفلسطيني.

 

الصفدي محذرًا: الأردن لن يكون وطنا بديلا لأحد

وقال الصفدي خلال تصريحات صحفية: "لن يتحقق الأمن والاستقرار والسلام إلا إذا كانت هناك رؤية سياسية واضحة"، مؤكدًا أن الأردن "لن يكون وطنا بديلا لأحد" وأن "فلسطين للفلسطينيين والأردن للأردنيين" وفق تعبيره.

وأضاف: "هذا موقف ثابت راسخ لا يمكن أن يُفرض غيره علينا، مشيرًا إلى أن "هناك في إسرائيل من يريد أن يفرض حلًّا أو يطرح سياقات نرفضها" في إشارة ضمنية إلى ترحيل عدد من أهالي الضفة الغربية نحو الأردن.

وأوضح أن "التحدي الحالي، هو ضمان ثبات وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية الكافية للشعب الفلسطيني الذي عاني كارثة حقيقة على مدى أكثر من عام".

وتابع قائلا: "لا يجوز السماح بتفجر الأوضاع في الضفة الغربية، ونعمل مع الأشقاء في المنطقة وشركائنا بالمجتمع الدولي من أجل الحؤول دون ذلك، وأن يكون هناك أفق حقيقي".

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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