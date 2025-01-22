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البيت الأبيض: ترامب يوقع أمرا تنفيذيا لتعليق دخول المهاجرين من الحدود الجنوبية - أخبار كلمتك

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البيت الأبيض: ترامب يوقع أمرا تنفيذيا لتعليق دخول المهاجرين من الحدود الجنوبية - أخبار كلمتك

البيت الأبيض: ترامب يوقع أمرا تنفيذيا لتعليق دخول المهاجرين من الحدود الجنوبية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 22 يناير 2025 11:15 مساءً - قالت وكالة "رويترز" البريطانية نقلا عن البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقّع أمرا تنفيذيا بتعليق دخول المهاجرين من الحدود الجنوبية.

ترامب وقع أمرا تنفيذيا بتعليق دخول المهاجرين من الحدود الجنوبية

وأشارت وكالة "أسوشيتد برس" نقلا عن مسئولين، إلى أن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أرسلت نحو 1500 جندي لتأمين الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك بعد أمر ترامب.

جدير بالذكر أنه في الساعات الأولى لتوليه منصبه بعد حفل تنصيبه يوم الإثنين الماضي، وقع ترامب أمرًا تنفيذيًّا يقضي ببدء إجراءات تغيير تسمية "خليج المكسيك" ليصبح "الخليج الأمريكي". ووفقًا لوثيقة القرار، سيكون على وزير الداخلية الأمريكي اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتغيير التسمية في غضون 30 يومًا.

وذكر البيت الأبيض على موقعه الرسمي أن هذه الخطوة ستكرم "عظمة أمريكا".

وردا على قرار ترامب قالت رئيسة المكسيك كلاوديا شينباوم: "في الولايات المتحدة يسمونه الخليج الأمريكي، ولكن بالنسبة للمكسيكيين وللعالم سيظل اسمه خليج المكسيك"، وفقًا لشبكة "CNN" الأمريكية.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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