مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهات الدوري الأوروبي ومونديال اليد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 23 يناير 2025 04:29 صباحاً - مباريات اليوم، تقام اليوم الخميس عدد من المباريات القوية والهامة في مختلف المسابقات والبطولات، أبرزها الدوري المصري والدوري الأوروبي وبطولة العالم لكرة اليد.
وتقام اليوم المواجهات التالية:
مباريات اليوم في الدوري المصري
بتروجت × المصري - 4 عصرًا | أون تايم سبورتس 2
مودرن سبورت × الزمالك - 7 مساءً | أون تايم سبورتس 1
مباريات اليوم في الدوري الأوروبي
فنريخشة × ليون - 7:45 مساءً | بي ان سبورت 3
الكمار × روما - 7:45 مساءً | بي ان سبورت 2
هوفنهايم × توتنهام - 7:45 مساءً | بي ان سبورت 1
مالمو × تفينتي أنيشخيدة - 7:45 مساء | بي ان سبورت 5
بورتو × أولمبياكوس - 7:45 مساء | بي ان سبورت 4
كاراباج أجدام × ستيوا بوخارست - 7:45 مساء
فيكتوريا بلزن × أندرلخت - 7:45 مساء
سان جيلواز × سبورتنج براجا - 10 مساء | بي ان سبورت 6
ألفسبورج × نيس - 10 مساء | بي ان سبورت 4
فرانكفورت × فيرينكفاروسي - 10 مساء | بي ان سبورت 2
باوك سالونيكا × سلافيا براج - 10 مساء
آر أف سي × أياكس أمستردام - 10 مساء | بي ان سبورت 5
مانشستر يونايتد × جلاسكو رينجرز - 10 مساء | بي ان سبورت 1
لاتسيو × ريال سوسيداد - 10 مساء | بي ان سبورت 3
لودوجوريتس × ميتييلاند - 10 مساء
مباريات اليوم في الدوري القطري
السد القطري × نادي قطر - 3:30 عصرًا | بي ان سبورت 1
الريان × الدحيل - 5:45 مساء | بي إن سبورت 6
مباريات اليوم في بطولة العالم لكرة اليد
الجزائر × غينيا - 4:30 عصرًا
تونس × التشيك - 4:30 عصرًا
مقدونيا × قطر - 4:30 عصرًا
بولندا × الكويت - 7 مساءً
إيطاليا × ألمانيا - 7 مساءً
هولندا × فرنسا - 7 مساءً
الدنمارك × سويسرا - 9:30 مساءً
المجر × النمسا - 9:30 مساءً
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