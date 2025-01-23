مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهات الدوري الأوروبي ومونديال اليد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 23 يناير 2025 04:29 صباحاً - مباريات اليوم، تقام اليوم الخميس عدد من المباريات القوية والهامة في مختلف المسابقات والبطولات، أبرزها الدوري المصري والدوري الأوروبي وبطولة العالم لكرة اليد.

وتقام اليوم المواجهات التالية:

مباريات اليوم في الدوري المصري

بتروجت × المصري - 4 عصرًا | أون تايم سبورتس 2

مودرن سبورت × الزمالك - 7 مساءً | أون تايم سبورتس 1

مباريات اليوم في الدوري الأوروبي

فنريخشة × ليون - 7:45 مساءً | بي ان سبورت 3

الكمار × روما - 7:45 مساءً | بي ان سبورت 2

هوفنهايم × توتنهام - 7:45 مساءً | بي ان سبورت 1

مالمو × تفينتي أنيشخيدة - 7:45 مساء | بي ان سبورت 5

بورتو × أولمبياكوس - 7:45 مساء | بي ان سبورت 4

كاراباج أجدام × ستيوا بوخارست - 7:45 مساء

فيكتوريا بلزن × أندرلخت - 7:45 مساء

سان جيلواز × سبورتنج براجا - 10 مساء | بي ان سبورت 6

ألفسبورج × نيس - 10 مساء | بي ان سبورت 4

فرانكفورت × فيرينكفاروسي - 10 مساء | بي ان سبورت 2

باوك سالونيكا × سلافيا براج - 10 مساء

آر أف سي × أياكس أمستردام - 10 مساء | بي ان سبورت 5

مانشستر يونايتد × جلاسكو رينجرز - 10 مساء | بي ان سبورت 1

لاتسيو × ريال سوسيداد - 10 مساء | بي ان سبورت 3

لودوجوريتس × ميتييلاند - 10 مساء

مباريات اليوم في الدوري القطري

السد القطري × نادي قطر - 3:30 عصرًا | بي ان سبورت 1

الريان × الدحيل - 5:45 مساء | بي إن سبورت 6

مباريات اليوم في بطولة العالم لكرة اليد

الجزائر × غينيا - 4:30 عصرًا

تونس × التشيك - 4:30 عصرًا

مقدونيا × قطر - 4:30 عصرًا

بولندا × الكويت - 7 مساءً

إيطاليا × ألمانيا - 7 مساءً

هولندا × فرنسا - 7 مساءً

الدنمارك × سويسرا - 9:30 مساءً

المجر × النمسا - 9:30 مساءً

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