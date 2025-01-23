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اليوم، افتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 56 - أخبار كلمتك

اليوم، افتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 56 - أخبار كلمتك

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اليوم، افتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 56 - أخبار كلمتك

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اليوم، افتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 56 - أخبار كلمتك

اليوم، افتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 56 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 23 يناير 2025 06:10 صباحاً - معرض الكتاب ٢٠٢٥، تفتتح وزارة الثقافة اليوم الخميس فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 56 المقرر انعقادها خلال الفترة من 23 يناير حتى 5 فبراير المقبل، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر صباحًا بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

 

مواعيد معرض القاهرة الدولي

تأتي هذه الدورة تحت شعار: "اقرأ… في البدء كان الكلمة" وتُقام فعالياتها الثقافية في الفترة من 23 يناير الجاري حتى 5 فبراير المُقبل، وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية، وتحل عليها "سلطنة عمان" ضيف شرف هذه الدورة، وتم اختيار اسم الدكتور أحمد مستجير العالم والأديب المصري؛ شخصية المعرض، واسم الكاتبة فاطمة المعمول؛ شخصية معرض كتاب الطفل.

خريطة معرض الكتاب 2025 pdf

وتشهد هذه الدورة من معرض الكتاب الدولي تقديم برنامج ثقافي ثري ومتنوع يضم أكثر من 600 فعالية، تشمل ندوات أدبية، حوارات فكرية، وعروضًا فنية، بمشاركة نخبة من المفكرين والمبدعين من مختلف أنحاء العالم. 

كما تشهد استحداث محاور ثقافية جديدة تتماشى مع تحديات العصر، مثل محور "ترجمة العلوم الإنسانية في زمن الذكاء الاصطناعي"، ومحور “الدبلوماسية الثقافية”.

إضافة إلى  إطلاق منصة الكتب الإلكترونية بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي ستتيح عددًا من إصدارات قطاعات الوزارة في مختلف فروع المعرفة، وستتاح للجمهور مجانًا، كما سيشهد المعرض بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام إطلاق أول بودكاست بالمعرض".

ومن المقرر أن يتم انطلاق مبادرة المليون كتاب في تمام الساعة الثانية ظهرًا، بالإضافة إلى تدشين تطبيق "كتاب" في الساعة الخامسة مساءً.

 

ثمن تذاكر معرض الكتاب 2025

وتم تحديد سعر تذكرة دخول معرض الكتاب بـ5 جنيهات، ويمكنكم الحصول على تذكرة معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025 عن طريق منافذ البيع الموجودة بجانب أبواب معرض الكتاب بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، أو من خلال الموقع الإلكتروني لـ معرض القاهرة الدولي للكتاب عن طريق الدخول على الموقع واختيار كلمة شراء التذكرة ثم إدخال رقم الهاتف والضغط على كلمة المتابعة لشراء التذكرة، وبعدها يقوم المستخدم بتحديد عدد التذاكر الراغب في الحصول عليها ثم المتابعة بالضغط على كلمة اختر وسيلة الدفع، وبعد الانتهاء من تلك الخطوات سيقوم الموقع بإظهار التذكرة الإلكترونية لحفظها واستخدامها عند عبور بوابات معرض الكتاب 2025.

 

هل معرض الكتاب مفتوح اليوم

ويستقبل المعرض زواره يوميًا من 10 صباحًا حتى 8 مساءً، عدا يومي الخميس والجمعة من 10 صباحًا حتى 9 مساءً، وجاءت خطوات التطوير تباعًا وضمن الخطط المستقبلية المرجوة من قبل الهيئة، لمواكبة استراتيجية الجمهورية الجديدة في مواكبة التحول الرقمي والدخول إلى عالم المستقبل، ورؤية مصر 2030، وإيمانًا بتوجه الدولة المصرية نحو التحول الرقمي، ودعمًا للعدالة الثقافية.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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