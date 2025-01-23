أمطار غزيرة في 15 محافظة.. توقعات حالة الطقس اليوم الخميس 23 يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 23 يناير 2025 09:06 صباحاً - حالة الطقس اليوم.. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الخميس 23 يناير 2025، مشيرة إلى تكون شبورة مائية كثيفة على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وفرص أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد.

حالة الطقس اليوم

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حالة الطقس اليوم الخميس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن طقس اليوم معتدلا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائلاً للدفء على شمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب البلاد، شديد البرودة ليلًا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، يصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

حالة الطقس

أشارت الهيئة إلى ظهور شبورة مائية صباحًا قد تكون كثيفة تصل لحد الضباب، وأمطار متفاوتة الشدة على المناطق الممتدة من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مما يؤدي إلى انعدام الرؤية الأفقية حتى الساعة 10 صباحًا.

أماكن سقوط الأمطار

نوهت عن وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، على مناطق متفرقة بالبلاد، يصاحبها انخفاض طفيف في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ونشاط رياح أيضا يؤثر على بعض المناطق، مُتوقعة سقوط الأمطار على القاهرة و 15 محافظة على مدار اليوم وخلال فترات متقطعة ومنها ( مطروح -الإسكندرية- كفر الشيخ- البحيرة- الغربية- المنوفية- الدقهلية ).

وتتوافر فرص سقوط الأمطار على مناطق من ( الشرقية- القليوبية- القاهرة- بورسعيد - السويس- الاسماعيلية- سيناء ) على فترات متقطعة.

حالة البحرين

البحر المتوسط خفيف: معتدل و ارتفاع الموج 1 إلى 2 متر واتجاه الرياح: شمالية غربية.

أما البحر الأحمر: ارتفاع الموج بين 2 إلى 3 متر واتجاه الرياح: شمالية غربية.

تحذيرات الهيئة العامة للمواطنين

وشددت الأرصاد الجوية على ضرورة توخى الحذر واتخاذ الاستعدادات الكافية والتدابير اللازمة لمواجهة الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

وحذرت من نشاط الرياح أحيانًا، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

درجات الحرارة المتوقعة في المدن المصرية

درجة الحرارة في القاهرة: الصغرى 12، العظمى 20

درجة الحرارة في العاصمة الإدارية: الصغرى 10، العظمى 21

درجة الحرارة في 6 أكتوبر: الصغرى 10، العظمى 21

درجة الحرارة في بنها: الصغرى 11، العظمى 20

درجة الحرارة في الإسكندرية: الصغرى 11، العظمى 19

درجة الحرارة في العلمين الجديدة: الصغرى 11، العظمى 19

درجة الحرارة في مطروح: الصغرى 10، العظمى 18

درجة الحرارة في سيوة: الصغرى 09، العظمى 20

درجة الحرارة في بورسعيد: الصغرى 15، العظمى 19

درجة الحرارة في الزقازيق: الصغرى 12، العظمى 20

درجة الحرارة في الإسماعيلية: الصغرى 11، العظمى 21

درجة الحرارة في السويس: الصغرى 11، العظمى 21

درجة الحرارة في شرم الشيخ: الصغرى 15، العظمى 23

درجة الحرارة في الغردقة: الصغرى 15، العظمى 23

درجة الحرارة في الفيوم: الصغرى 11، العظمى 20

درجة الحرارة في بنى سويف: الصغرى 10، العظمى 21

درجة الحرارة في المنيا: الصغرى 09، العظمى 21

درجة الحرارة في أسيوط: الصغرى 09، العظمى 22

درجة الحرارة في سوهاج: الصغرى 10، العظمى 23

درجة الحرارة في الأقصر: الصغرى 11، العظمى 25

درجة الحرارة في أسوان: الصغرى 12، العظمى 26