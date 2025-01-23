نتيجة الصف الخامس الابتدائي بالجيزة، موعد الظهور وطرق الاستعلام - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 23 يناير 2025 01:15 صباحاً - أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة قرب ظهور نتيجة الصف الخامس الابتدائي للترم الأول لعام 2025، ويمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن نتيجة الصف الخامس الابتدائي بعدة طرق، إما من خلال المدارس أو الإدارات التعليمية، أو عبر بوابة التعليم الأساسي الإلكترونية.

موعد ظهور نتيجة الصف الخامس الابتدائي

ورغم عدم تحديد موعد رسمي لظهور نتيجة الصف الخامس الابتدائي، إلا أن التوقعات تشير إلى أن ذلك سيكون خلال الأيام المقبلة.

طرق الاستعلام عن نتيجة الصف الخامس الابتدائي

الحصول على نتيجة الصف الخامس الابتدائي من المدرسة: يمكن للطلاب التوجه إلى مدارسهم لاستلام كشوف النتائج.



الاستعلام عبر بوابة التعليم الأساسي: يمكن الاستعلام عن نتيجة الصف الخامس الابتدائي إلكترونيًا من خلال الدخول إلى بوابة التعليم الأساسي، واختيار الخدمات الإلكترونية، ثم اختيار "نتيجة سنوات النقل للتعليم الأساسي"، وتحديد المرحلة الابتدائية والصف الخامس الابتدائي، وإدخال البيانات المطلوبة.



نصائح هامة للحصول على نتيجة الصف الخامس الابتدائي

التحقق من صحة البيانات المدخلة: يجب التأكد من صحة البيانات المدخلة عند الاستعلام عن نتيجة الصف الخامس الابتدائي عبر الإنترنت، مثل اسم الطالب ورقم الجلوس.



الصبر: قد يستغرق تحميل نتيجة الصف الخامس الابتدائي بضع ثوانٍ، لذا يجب التحلي بالصبر.



التواصل مع المدرسة: في حالة مواجهة أي مشكلة، يمكن التواصل مع المدرسة للحصول على المساعدة.



وتهيب مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة بجميع الطلاب وأولياء الأمور بالهدوء والترقب، مؤكدة على حرصها على إعلان نتيجة الصف الخامس الابتدائي في أقرب وقت ممكن.

وانطلقت امتحانات الفصل الدراسي الأول 2025 لطلاب صفوف النقل يوم السبت 11 يناير الجاري، وتستمر حتى 16 من نفس الشهر لبعض الصفوف الدراسية، وتنتهى صفوف دراسية أخرى من امتحانات الترم الأول 15 يناير.

ووجهت الوزارة بأنه يتعين على كافة المديريات والإدارات التعليمية والمدارس الالتزام بما يلي:

مواعيد امتحانات الترم الأول

- بدأت امتحانات النقل للصفين الأول والثاني الثانوي العام يوم ١١/ ١/ ٢٠٢٥ وتنتهي في ١٦/ ١/ ٢٠٢٥، على أن تعقد امتحانات الصف الثاني الثانوي العام بالفترة الأولى، وامتحانات الصف الأول الثانوي العام بالفترة الثانية ويخصص نصف ساعة بين الفترتين فاصل زمني للطلاب.

- تعقد امتحانات النقل للصفين الأول والثاني الإعدادي وكذلك امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية للصفوف من الثالث الابتدائي إلى الصف السادس الابتدائي في الفترة من ١١/ ١ إلى ١٦/١/٢٠٢٥.

- تعقد امتحانات الشهادة الإعدادية بداية من يوم ١٨/ ١/ ٢٠٢٥ وتنتهي في ٢٣/ ١/٢٠٢٥.

- يتم عقد امتحانات مواد المستوى الرفيع للمدارس الرسمية لغات والرسمية المتميزة والمدارس الخاصة لغات وكذلك المواد التي لا تضاف للمجموع الكلي والمواد العملية قبل عقد امتحانات المواد الأساسية.

- تعتبر فترة امتحانات الفصل الدراسي الأول ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونًا.

- اتباع كافة الإجراءات المعتادة والمنظمة لأعمال سير الامتحانات بكافة لجان الامتحانات طبقًا للقرارات الوزارية واللوائح المنظمة لأعمال الامتحانات، مع اتخاذ كافة الإجراءات لضمان سرية الامتحان.

وشددت الوزارة على مراعاة عدم عقد أية امتحانات أيام أعياد الأخوة المسيحيين وذلك خلال أيام (٦،٧،٨،١٩) من شهر يناير ٢٠٢٥.

تعليمات عاجلة من التعليم بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية

كما أصدرت وزارة التربية التعليم والتعليم الفنى عدة تعليمات بشأن استعداد المديريات التعليمية لعقد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول لشهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي الحالي 2024 / 2025، وذلك حرصًا من الوزارة على تحقيق أعلى معدلات الجودة بجميع أعمال الامتحانات.

ووجهت الوزارة المديريات التعليمية بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية الالتزام بالآتي:

تعليمات عاجلة بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية

- الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية، وكذا أن تغطي أسئلة الامتحان الأجزاء التي تم تدريسها فعليًّا خلال الفصل الدراسي الأول، والابتعاد تمامًا عن الأسئلة والموضوعات ذات الصبغة السياسية أو القضايا الحزبية والخلافية، ويتم تطبيق المقترح الخاص بدمج ورقة الأسئلة مع كراسة الإجابة (بوكليت) ــ للمواد الأساسية فقط ــ طبقًا لظروف كل مديرية.

- تلتزم المديرية بوضع باركود على أوراق الأسئلة الخاصة بكل لجنة سير، على أن يتم تظريف كل (20) ورقة/كراسة بوكلت في كيس معتم مغلق لا يفتح إلا داخل لجنة السير بمعرفة الملاحظين والتوقيع على محضر الفتح الذي يتضمن (موعد الفتح وتاريخ اليوم واسم المادة).

- التشديد على الطلاب، والمعلمين بعدم اصطحاب التليفون المحمول داخل اللجنة.

- تنظيم خطوط سير سيارات توزيع أوراق الأسئلة بحيث يتم تسليم الأوراق لكل لجنة قبل موعد بدء الامتحانات بوقت مناسب، ولا يتم فتح المظاريف إلا داخل اللجنة الفرعية فى تمام الساعة التاسعة إلا خمس دقائق.

- التنبيه على رؤساء لجان السير بعدم قيام معلم المادة بالملاحظة داخل اللجان الفرعية يوم انعقاد امتحان المادة التي يقوم بتدريسها؛ على أن يكون احتياطيًّا فى هذا اليوم.

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