«ابتعدوا عن هذه الطرق».. بيان عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم الخميس 23 يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 23 يناير 2025 12:01 صباحاً - حالة الطقس اليوم.. كشفتِ الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس 23 يناير 2025 على محافظات ومدن مصر.

حالة الطقس اليوم

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم طقس معتدل نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للدفء على شمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، يصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الخميس 23 يناير 2025

الشبورة

وفيما يتعلق بالظواهر الجوية، هناك شبورة مائية كثيفة، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

الأمطار

كما يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، إلى وجود فرص لأمطار خفيفة إلى متوسطة، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، تكون خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة وسيناء، قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

الرياح

وحذرت من نشاط الرياح أحياناً، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

الظواهر الجوية المتوقعة من اليوم الخميس ٢٣ يناير إلى الثلاثاء ٢٨ يناير ٢٠٢٥

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وبينت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة البحر المتوسط، حيث ستكون حالته من خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الأمواج من (1 إلى 2) متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

أما عن حالة البحر الأحمر، فأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن حالته من معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الأمواج من (2 إلى 3) متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم الخميس 23 يناير 2025