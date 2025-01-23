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البيت الأبيض يعلن إدراج جماعة "الحوثيين" على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية - أخبار كلمتك

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عاجل:الكشف عن موعد تطبيق أمريكا قرارها بادراج الحوثيين كمنظمة ار هابية - أخبار كلمتك

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عاجل:الكشف عن موعد تطبيق أمريكا قرارها بادراج الحوثيين كمنظمة ار هابية - أخبار كلمتك

عاجل:الكشف عن موعد تطبيق أمريكا قرارها بادراج الحوثيين كمنظمة ار هابية - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 23 يناير 2025 01:47 صباحاً - كلمتك/خاص:

قالت مصادر: قرار إدراج مليشيا #الحوثي كمنظمة إر.هابية يدخل حيز التنفيذ خلال 30 يومًا

وقال البيت الأبيض: إدراج أنصار الله على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية وأنشطة #الحوثيين تهدد أمن المدنيين والموظفين الأمريكيين في الشرق الأوسط وأنشطة #الحوثيين تهدد سلامة أقرب شركائنا الإقليميين واستقرار التجارة البحرية العالمية

واضاف: سياستنا هي التعاون مع شركائنا الإقليميين للقضاء على قدرات وعمليات #الحوثيين و الحوثيون أطلقوا أكثر من 300 مقذوف على إسرائيل منذ أكتوبر 2023

واختتم: سنوجه الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لإنهاء علاقتها مع الكيانات التي قدمت مدفوعات للحوثيين وهجمات #الحوثيين على الشحن الدولي ساهمت في التضخم العالمي

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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