عاجل:الكشف عن موعد تطبيق أمريكا قرارها بادراج الحوثيين كمنظمة ار هابية - أخبار كلمتك

قالت مصادر: قرار إدراج مليشيا #الحوثي كمنظمة إر.هابية يدخل حيز التنفيذ خلال 30 يومًا

وقال البيت الأبيض: إدراج أنصار الله على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية وأنشطة #الحوثيين تهدد أمن المدنيين والموظفين الأمريكيين في الشرق الأوسط وأنشطة #الحوثيين تهدد سلامة أقرب شركائنا الإقليميين واستقرار التجارة البحرية العالمية

واضاف: سياستنا هي التعاون مع شركائنا الإقليميين للقضاء على قدرات وعمليات #الحوثيين و الحوثيون أطلقوا أكثر من 300 مقذوف على إسرائيل منذ أكتوبر 2023

واختتم: سنوجه الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لإنهاء علاقتها مع الكيانات التي قدمت مدفوعات للحوثيين وهجمات #الحوثيين على الشحن الدولي ساهمت في التضخم العالمي