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قيادي حوثي يفجر مفاجأة مدوية ويدعو لمظاهرة بعدن لتفويض زعيم الجماعة ماذا يحدث؟ - أخبار كلمتك

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قيادي حوثي يفجر مفاجأة مدوية ويدعو لمظاهرة بعدن لتفويض زعيم الجماعة ماذا يحدث؟ - أخبار كلمتك

قيادي حوثي يفجر مفاجأة مدوية ويدعو لمظاهرة بعدن لتفويض زعيم الجماعة ماذا يحدث؟ - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 23 يناير 2025 01:07 صباحاً - كلمتك/خاص:

دعا قيادي بمليشيا الحوثيين الى تفويض زعيم المليشيا بمظاهرة بعدن.
وقال القيادي الحوثي محمد العماد:
‏إلى الاخوه الجنوبيين تفويض قائد الثورة لبناء الثقه بين الجنوبي والشمالي لمرحلة حوار بين قيادات الجنوب والشمال الحل الوحيد مالم سوف يصبح الجنوب منطقه لتصفية الصراعات السعودية الأماراتية او لصراعات 7/7 وسوف يستمر الوضع الاقتصادي والأمني والسياسي دون اي تحسن بالعكس سيكون كارثي والايام بيننا..
واضاف:
لهذا انصح ابناء الجنوب بالخروج ورفع اصواتهم لتفويض قائد الثورة حين اذن سوف تصلون إلى كل ماتريدون لانه الوحيد في اليمن والعالم منصف ولا يتعامل بالسياسه ولكن تعامله مع الله ولهذا سينصف كل مظلوم ..
وسخر ناشطون من دعوة العماد مؤكدين على تمسكهم بتحرير اليمن وصنعاء من الجماعة التي تسببت باكبر ماساة بتاريخ اليمن

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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