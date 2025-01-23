عاجل:البيت الابيض يصفع الحوثيين ويعلن تصنيفهم على قائمة المنظمات الا ر هاب ية - أخبار كلمتك

قال البيت الأبيض: إدراج أنصار الله على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية وأنشطة #الحوثيين تهدد أمن المدنيين والموظفين الأمريكيين في الشرق الأوسط
واضاف: أنشطة #الحوثيين تهدد سلامة أقرب شركائنا الإقليميين واستقرار التجارة البحرية العالمية وسياستنا هي التعاون مع شركائنا الإقليميين للقضاء على قدرات وعمليات #الحوثيين
واختتم: سياستنا هي التعاون مع شركائنا الإقليميين لحرمان #الحوثيين من الموارد بهدف إنهاء هجماتهم والحوثيون أطلقوا أكثر من 300 مقذوف على إسرائيل منذ أكتوبر 2023 وسنوجه الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لإنهاء علاقتها مع الكيانات التي قدمت مدفوعات للحوثيين وهجمات #الحوثيين على الشحن الدولي ساهمت في التضخم العالمي
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