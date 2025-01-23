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عاجل:البيت الابيض يصفع الحوثيين ويعلن تصنيفهم على قائمة المنظمات الا ر هاب ية - أخبار كلمتك

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عاجل:البيت الابيض يصفع الحوثيين ويعلن تصنيفهم على قائمة المنظمات الا ر هاب ية - أخبار كلمتك

عاجل:البيت الابيض يصفع الحوثيين ويعلن تصنيفهم على قائمة المنظمات الا ر هاب ية - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 23 يناير 2025 01:07 صباحاً - كلمتك/خاص:

قال البيت الأبيض: إدراج أنصار الله على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية وأنشطة #الحوثيين تهدد أمن المدنيين والموظفين الأمريكيين في الشرق الأوسط

واضاف: أنشطة #الحوثيين تهدد سلامة أقرب شركائنا الإقليميين واستقرار التجارة البحرية العالمية وسياستنا هي التعاون مع شركائنا الإقليميين للقضاء على قدرات وعمليات #الحوثيين

واختتم: سياستنا هي التعاون مع شركائنا الإقليميين لحرمان #الحوثيين من الموارد بهدف إنهاء هجماتهم والحوثيون أطلقوا أكثر من 300 مقذوف على إسرائيل منذ أكتوبر 2023 وسنوجه الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لإنهاء علاقتها مع الكيانات التي قدمت مدفوعات للحوثيين وهجمات #الحوثيين على الشحن الدولي ساهمت في التضخم العالمي

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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