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مبروك زيزو في الأهلي، بلوجر شهير يثير الجدل بإعلان انتقال نجم الزمالك للأهلي - أخبار كلمتك

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مبروك زيزو في الأهلي، بلوجر شهير يثير الجدل بإعلان انتقال نجم الزمالك للأهلي - أخبار كلمتك

مبروك زيزو في الأهلي، بلوجر شهير يثير الجدل بإعلان انتقال نجم الزمالك للأهلي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 23 يناير 2025 03:40 صباحاً - كشف البلوجر الشهير مصطفى البنا الشهير بـ “سعفان”، مفاجأة من العيار الثقيل، بإعلان انتقال نجم نادي الزمالك للنادي الأهلي، بعد تعثر تجديده للفريق الأبيض.

 

ونشر “البنا”، منشور قصير عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، كتب فيه:"مبروك زيزو في الأهلي"، وانهالت التعليقات من الجمهور والمتابعين، حيث توقع البعض هذه الصفقة، وقال الآخر، إنه من الصعب لأن زيزو أعلن حبه للفريق الأبيض.

على الجانب الأخر، كان علق أحمد سيد زيزو، نجم نادي الزمالك، على أزمة تجديد عقده مع ناديه وما يتردد حول اقتراب رحيله عن القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة، في ظل انتهاء عقده بنهاية الموسم الحالي.

بيان أحمد سيد زيزو

وقال زيزو في بيانه الذي نشره عبر خاصية «إستوري» على حسابه الرسمي بموقع «إنستجرام»: «احترامًا وتقديرًا لجماهير نادي الزمالك، أود توضيح ما يلي: لا أحب الخوض في التفاصيل، وأفضل الرد والتركيز داخل أرض الملعب، لأن هذا هو عملي. ومع ذلك، انتشرت العديد من الأخبار المغلوطة التي لا أعرف سببها، وما زال هناك من يحاول استغلال اسمي الإثارة الجدل».

 

وأضاف زيزو: «هدفي الأول والأخير هو الحفاظ على استقرار النادي، وأرى أن نادي الزمالك وجماهيره يستحقان الأفضل دائما. كما أعتقد أن العلاقة بين نادٍ كبير وأحد لاعبيه يجب أن تكون قائمة على الاحترام المتبادل، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها النادي حاليا، في هذا السياق، أجد أن الحديث عن هذا الملف أمر محزن ومؤسف للغاية، ويجب إيقافه. جميعنا ندرك الظروف التي يمر بها النادي، ولا يجوز الإساءة لأي طرف أو إلقاء اللوم دون أدلة واضحة».

 

وتابع: «فيما يتعلق بهذا الموضوع، لطالما أثبت مدى حبي وإخلاصي لنادي الزمالك وجماهيره، ولا أحتاج إلى تبرير ذلك. كما أنني على دراية تامة بالمعاناة التي يتحملها مجلس الإدارة بسبب الأعباء المالية المتراكمة والمصاريف الكبيرة التي تكبدها النادي خلال الأزمة، إذا أراد نادي الزمالك استمراري، فسأبقى حتى تنتهي الأزمة المالية. وإذا كنت الملف الأخير الذي سينظر فيه بعد صرف مستحقات اللاعبين وتجديد العقود وجلب لاعبين جدد، فأنا مستعد للانتظار. وإذا رأى النادي أن الاستفادة من الجوانب المادية المتعلقة بي تصب في مصلحته، فسأكون جاهزا للتعاون بأي طريقة ممكنة».

 

واختتم زيزو بيانه: «في النهاية، هدفي الوحيد هو رؤية نادي الزمالك وجماهيره في أفضل حال ومكانة».

 

فيما أكد أحمد سالم، المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، أن النادي لم يتلق أي عرض رسمي للتعاقد مع أحمد مصطفى زيزو، في الوقت الحالي.

وقال سالم، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة "etc": "زيزو يستحق أن يكون من رموز الزمالك مثل حسن شحاتة".

 

قصص درامية عن زيزو

وتابع: "أغلب ما يذكر عن زيزو قصص تفوق الدراما المصرية، وعندما يكون هناك شيء رسمي سيتم إعلانه، وأسرار المفاوضات سرية إلى أن يتم الكشف عن تجديد اللاعب".

 

لا يوجد عرض رسمي لشراء زيزو

وواصل: "حتى الآن لم يصل أي عرض رسمي للزمالك لضم زيزو، ولا يجب أن يتم اختزال الأمر في زيزو فقط، وهناك نجوم كبار سيتم تجديد عقودهم في الفترة القادمة وهو هدف مجلس الإدارة في الفترة الحالية".

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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