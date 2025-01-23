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بلد أوروبي يفحص شكاوى "التحريض على الإبادة" ضد رئيس إسرائيل - أخبار كلمتك

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بلد أوروبي يفحص شكاوى "التحريض على الإبادة" ضد رئيس إسرائيل - أخبار كلمتك

بلد أوروبي يفحص شكاوى "التحريض على الإبادة" ضد رئيس إسرائيل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 23 يناير 2025 05:54 صباحاً - يفحص ممثلو الادعاء في سويسرا عدة شكاوى ضد الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، الذي زار البلاد لفترة قصيرة ثم غادرها مؤخرًا.

 

التحريض على الإبادة الجماعية

واتهمت منظمات غير حكومية في سويسرا هرتسوج بـ"التحريض على الإبادة الجماعية" في قطاع غزة، خلال الحرب التي بدأت في أكتوبر 2023 ثم توقفت الأحد، بناء على اتفاق تعثر كثيرًا.

والأربعاء أكد مكتب المدعي العام السويسري أنه تلقى "عدة شكاوى جنائية" ضد هرتسوج، الذي حضر المنتدى الاقتصادي العالمي في منتجع دافوس هذا الأسبوع.

وقال مكتب المدعي العام لوكالة "فرانس برس" في رسالة بالبريد الإلكتروني: "يتم الآن فحص الشكاوى الجنائية وفقا للإجراءات المعتادة"، مضيفا أن المكتب على اتصال بوزارة الخارجية السويسرية من أجل "دراسة مسألة حصانة الشخص المعني".

ولم يقدم أي تفاصيل إضافية عن الشكاوى المقدمة ضد الرئيس الإسرائيلي.

وكانت وكالة الأنباء السويسرية الرسمية أفادت أن إحدى الشكاوى جاءت من منظمة غير حكومية، تسمى "العمل القانوني ضد الإبادة الجماعية".

محاكمة هرتسوج

وقالت الوكالة إن المنظمة غير الحكومية تدعو إلى محاكمة هرتسوج "بتهمة التحريض على الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية"، في قطاع غزة.

وجاء في الشكوى أن "المتهم لعب دورا فعالا في التبرير الإيديولوجي للإبادة الجماعية وجرائم الحرب في غزة، من خلال محو كل التمييز بين السكان المدنيين والمقاتلين".

وتحدث هرتسوج في دافوس، الثلاثاء، وعقد اجتماعات صباح الأربعاء قبل أن يغادر سويسرا.

يشار إلى أن شكاوى مشابهة قدمت ضد هرتسوج عندما حضر منتدى دافوس قبل عام، لكن مكتب المدعي العام السويسري امتنع وقتها عن فتح تحقيق.

ودمرت الحرب التي شنتها إسرائيل على غزة لأكثر من 15 شهرا أجزاء كبيرة من القطاع، واستشهد خلالها نحو 47 ألف فلسطيني وفق السلطات الصحية في غزة.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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