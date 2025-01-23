الرياضة - 08:46 - سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 23 يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 23 يناير 2025 08:46 صباحاً - شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 23 يناير 2025 استقراراً في جميع البنوك العاملة بـ مصر، وسجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 50.27 جنيه للشراء، و50.37 للبيع جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص سعر الدولار اليوم وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سعر الدولار في البنك المركزي المصري، بلغ نحو 50.25 جنيه للشراء، 50.39 للبيع جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، سجل نحو 50.26 جنيه للشراء، و50.36 للبيع جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار في بنك مصر، وصل نحو 50.26 جنيه للشراء، و50.36 للبيع جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي cib، بلغ نحو 50.27 جنيه للشراء، و50.37 للبيع جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سعر الدولار في بنك الإسكندرية، سجل نحو 50.27 جنيه للشراء، و50.37 للبيع جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سعر الدولار في بنك قناة السويس، بلغ نحو 50.28 جنيه للشراء، و50.38 للبيع جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

سعر الدولار في بنك القاهرة، سجل نحو 50.27 جنيه للشراء، و50.37 للبيع جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي، سجل نحو 50.29 جنيه للشراء، و50.38 للبيع جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي، سجل نحو 50.26 جنيه للشراء، و50.36 للبيع جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان، بلغ نحو 50.26 جنيه للشراء، و50.36 للبيع جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

سعر الدولار في بنك البركة، وصل نحو 50.26 جنيه للشراء، و50.36 للبيع جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي الدولي

سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي الدولي، سجل نحو 50.26 جنيه للشراء، و50.36 للبيع جنيه للبيع.