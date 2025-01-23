الرياضة - 08:46 - عيار 21 الآن.. سعر الذهب في بداية تعاملات اليوم الخميس 23 يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 23 يناير 2025 08:46 صباحاً - تراجع سعر الذهب في بداية تعاملات اليوم الخميس 23 يناير 2025 في سوق الصاغة بـ مصر، وبلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 3800 جنيهًا للبيع، و3775 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب اليوم

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سعر الذهب اليوم في مصر

تختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن “31.1 جرام” كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

سعر الذهب عيار 24

سعر الذهب عيار 24 اليوم الخميس 23 يناير 2025، سجل نحو 4342.75 جنيه للبيع، و4314.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

سعر الذهب عيار 22 اليوم الخميس 23 يناير 2025، سجل نحو 3981 جنيه للبيع، و3954.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب عيار 21 اليوم الخميس 23 يناير 2025، سجل نحو 3800 جنيهًا للبيع، و3775 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سعر الذهب عيار 18 اليوم الخميس 23 يناير 2025، سجل نحو 3257.25 جنيه للبيع، و3235.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

سعر الذهب عيار 14 اليوم الخميس 23 يناير 2025، سجل نحو 2533.25 جنيه للبيع، و2516.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

سعر الذهب عيار 12 اليوم الخميس 23 يناير 2025، سجل نحو 2171.5 جنيه للبيع، و2157.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

سعر الذهب عيار 9 اليوم الخميس 23 يناير 2025، سجل نحو 1628.5 جنيه للبيع، و1617.75 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس 23 يناير 2025، سجل نحو 30400 جنيه للبيع، و30200 جنيه للشراء.

سعر أونصة الذهب

سعر أونصة الذهب اليوم الخميس 23 يناير 2025، سجل نحو 2753.32 دولار للبيع، 2753.05 دولار للشراء.