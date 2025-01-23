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ماذا قال ترامب بشأن العفو عن نفسه أو أفراد أسرته كما فعل بايدن؟ - أخبار كلمتك

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ماذا قال ترامب بشأن العفو عن نفسه أو أفراد أسرته كما فعل بايدن؟ - أخبار كلمتك

ماذا قال ترامب بشأن العفو عن نفسه أو أفراد أسرته كما فعل بايدن؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 23 يناير 2025 02:45 صباحاً - علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، على قرارات العفو الأخيرة للرئيس السابق جو بايدن عن أفراد من عائلته.


وقال ترامب في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز": "لقد طُرحت عليَّ الفكرة العفو عن نفسي. قالوا لي: سيدي، هل تريد أن تعفو عن الجميع، بما في ذلك نفسك؟ فأجبت: لن أعفو عن أي أحد. نحن لم نفعل شيئًا خاطئًا".


واعتبر ترامب أنه من المحزن والمضحك في آن واحد أن بايدن لم يعفُ عن نفسه على الرغم من أن الفرصة كانت متاحة له.


في الأول من ديسمبر، وقع بايدن أمرًا تنفيذيًّا يمنح العفو لابنه هانتر، الذي كان يواجه احتمال السجن في قضايا تتعلق بالتهرب الضريبي وحيازة السلاح، مبررًا قراره بإيمانه بعدم عدالة تلك الملاحقات. وانتقد ترامب هذا العفو، واصفًا إياه بأنه "إساءة واستهزاء بالعدالة".


وفي يومه الأخير في المنصب يوم الاثنين، أصدر بايدن قرارات عفو استباقية عن أفراد من عائلته، بما في ذلك شقيقه جيمس بايدن وشقيقته فاليري بايدن، لحمايتهم من ما وصفه بتحقيقات "لا أساس لها ومحفّزة سياسيًّا".

كما شملت قرارات العفو مسؤولين أمريكيين اعتقد أنهم قد يواجهون "انتقامًا" بعد مغادرته البيت الأبيض، من بينهم رئيس هيئة الأركان المشتركة السابق مارك ميلي والمستشار الطبي السابق أنتوني فاوتشي.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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