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البيت الأبيض يعلن إدراج جماعة "الحوثيين" على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية - أخبار كلمتك

البيت الأبيض يعلن إدراج جماعة "الحوثيين" على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية - أخبار كلمتك

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البيت الأبيض يعلن إدراج جماعة "الحوثيين" على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية - أخبار كلمتك

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البيت الأبيض يعلن إدراج جماعة "الحوثيين" على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية - أخبار كلمتك

البيت الأبيض يعلن إدراج جماعة "الحوثيين" على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 23 يناير 2025 01:30 صباحاً - أعلن البيت الأبيض، اليوم الخميس، إدراج جماعة "الحوثيين" اليمنية على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية.


وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في بيان نشره البيت الأبيض، "بموجب السلطة المخولة لي كرئيس بموجب الدستور وقوانين الولايات المتحدة الأمريكية، بما في ذلك قانون الهجرة والجنسية يُؤمر بموجب هذا على النحو التالي: يضع هذا الأمر موضع التنفيذ عملية يتم بموجبها النظر في تصنيف أنصار الله، والمعروفين أيضًا باسم الحوثيين، كمنظمة إرهابية أجنبية، بما يتفق مع القسم 219 من قانون الهجرة والجنسية".


وأضاف: "أطلق الحوثيون النار على السفن الحربية التابعة للبحرية الأمريكية عشرات المرات منذ عام 2023، مما يعرض الرجال والنساء الأمريكيين في الزي الرسمي للخطر".

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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