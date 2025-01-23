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هيونداي تطلق "باليسيد" الجيل الجديد موديل 2026 بحجم أكبر ومنظومة قوة مٌحدثة - أخبار كلمتك

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هيونداي تطلق "باليسيد" الجيل الجديد موديل 2026 بحجم أكبر ومنظومة قوة مٌحدثة - أخبار كلمتك

هيونداي تطلق "باليسيد" الجيل الجديد موديل 2026 بحجم أكبر ومنظومة قوة مٌحدثة - أخبار كلمتك

دبي - محمد زيدان - الخميس 23 يناير 2025 04:27 صباحاً - أزاحت علامة "هيونداي Hyundai" ستارها رسميًا عن سيارتها الكروس أوفر SUV متوسطة الحجم "باليسيد Palisade" الجيل الثاني الجديد كليًا موديل 2026، والذي ينطلق بتصميم مٌحدث و حجم أكبر وإصدارات بنزين وهجينة.
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التصميم الخارجي
 تتبنى "باليسيد" الجديدة كليًا تصميمًا متمردًا على الجيل السابق حيث تأتي بحجم أكبر وبمظهر أكثر فخامة، فقد ازدادت أبعاد السيارة وأصبح يبلغ طولها الان 5,060 مم، بينما يصل عرضها إلى 1,980 مم وارتفاعها إلى 1,805 مم، وبذلك فهي أطول من الجيل السابق بمقدار 65 مم فيما تتطابق أبعادها مع شقيقتها الكهربائية "آيونيك Ioniq 9" لكنها تختلف عنها باستخدامها نسخة مٌحدثة من المنصة السابقة.
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كما تم تمديد قاعدة العجلات لتصبح الآن بطول 2,970 مم، مما يعني فارق 70 مم مقارنة بالجيل السابق، وبجانب هذه الأبعاد الأكبر فقد حصلت السيارة على بروز أمامي أقصر مع تمديد الجزء الخلفي لتبدو إطلالة السيارة في النهاية بملامح شبهة بالسيارة "رانج روفر Range Rover".
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تتوفر في السوق الكورية مجموعة واسعة من الألوان الخارجية والتي تتضمن اللون الرمادي Ecotronic الجديد، البني، الأرجواني الداكن، الزمردي، الأزرق، الأسود، الأبيض، والفضي اللامع الميتاليك.
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المقصورة الداخلية
 في الداخل، تلقت "باليسيد" تحديثات ملحوظة حيث تخلت عن المظهر المألوف لسيارات "هيونداي"، وتتميز لوحة القيادة بتصميم أكثر فخامة حيث تأتي بخطوط منحنية وتطعيمات خشبية وإضاءة محيطة فيما تتضمن شاشتين مقاس 12.3 بوصة، وعجلة قيادة شبيهة بسيارة "رانج روفر".
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تتوفر السيارة بإصدار مكون من سبعة أو ثمانية أو تسعة مقاعد من خلال ثلاثة صفوف، حيث تتميز النسخة ذات التسعة مقاعد والحصرية للسوق الكورية بمقعد أمامي صغير قابل للطي يتوسط مقعد السائق والراكب الأمامي، حيث يمكن أن يتحول أيضا إلى كونسول وسطي مما يمنح السيارة ميزة إضافية جذابة للمشترين من العائلات.

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وتتمتع المقاعد المنفصلة في الصف الثاني في النسخة ذات السبعة مقاعد بخاصية الطي والانزلاق والإمالة والتدليك (بشكل اختياري)، حيث توفر بذلك سهول الوصول إلى مقاعد الصف الثالث والتي تتميز بخاصية الانزلاق للأمام مما يوفر سعة إضافة لصندوق المتعة تصل إلى 615 لترًا، كما يمكن للسائق ضبط وتعديل زاوية واتجاهات مقاعد الصف الثاني والثالث من خلال شاشة الترفيه وعرض البيانات.

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منح مهندسو "هيونداي" الأولوية في التصميم للراحة الداخلية حيث تم تعزيز السيارة بزجاج يعزل الضوضاء، وبالإضافة إلى ذلك تعد "باليسيد" أول سيارة رياضية متعددة الاستخدامات من هيونداي تتميز  بنظام تحكم إلكتروني في التعليق ECS للمساعدة في الحصول على قيادة رياضية أكثر راحة، والذي يستخدم الحساسات وبيانات الملاحة لتقليل حركات الميلان والانحراف، كما تأتي السيارة بمجموعة واسعة من الأنظمة المساعدة على القيادة المتقدمة (ADAS).

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تتوفر السيارة بفرش داخلي يتضمن الرمادي، الأسود، البني، ولون ثنائي يجمع بين الأبيض و الأزرق.

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منظومة القوة
 تم تحديث منظومة القوة للجيل الجديد موديل 2026 من "باليسيد" حيث تعتمد السيارة الآن على محركًا رباعي الأسطوانات سعة 2.5 لترًا أقوى من زي قبل حيث يتصل بشاحن تيربو قادرا على توليد قوة 277 حصانًا وعزم دوران 422 نيوتن متر.

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كما تقدم السيارة بإصدار هجين بقوة أكبر تبلغ 330 حصان، مع مدى يزيد عن 1000 كيلومتر وفقا لـ"هيونداي" وذلك بفضل نظام يتكون من محرك رباعي الأسطوانات سعة 2.5 لتر يتصل بشاحن تيربو ومحرك كهربائي واحد، وبطارية ليثيوم أيون سعة 1.65 كيلووات/ الساعة. 

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ستبدأ عمليات التسليم لـ"باليسيد" الجديدة كليًا بالسوق الكورية في يناير  من العام المقبل 2025 للإصدار الذي يعمل بالبنزين، وفي منتصف العام سيتم إطلاق الإصدار الهجين، وبعد إطلاق السيارة في سوقها المحلية، من المتوقع أن تصل إلى وكلاء الولايات المتحدة كموديل 2026 في وقت لاحق من العام المقبل.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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