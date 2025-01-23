بعد عامين من دخولها مصر.. "فيراري" العالمية تستعد للإطاحة بسيارتها "روما" وتقديم خليفة لها - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهات الدوري الأوروبي ومونديال اليد - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهات الدوري الأوروبي ومونديال اليد - أخبار كلمتك

هيونداي تطلق "باليسيد" الجيل الجديد موديل 2026 بحجم أكبر ومنظومة قوة مٌحدثة - أخبار كلمتك

هيونداي تطلق "باليسيد" الجيل الجديد موديل 2026 بحجم أكبر ومنظومة قوة مٌحدثة - أخبار كلمتك

حطمت الرقم القياسي.. شيري "فولوين A8L"تدخل موسوعة جينيس بأطول مدى لسيارة هجينة - أخبار كلمتك

حطمت الرقم القياسي.. شيري "فولوين A8L"تدخل موسوعة جينيس بأطول مدى لسيارة هجينة - أخبار كلمتك

تمهيدا لطرحها عالميًا.. طرح "هافال H7" الجديدة كليًا في جنوب إفريقيا خلال ايام - أخبار كلمتك

تمهيدا لطرحها عالميًا.. طرح "هافال H7" الجديدة كليًا في جنوب إفريقيا خلال ايام - أخبار كلمتك

النسخة الأمريكية من "كيا سبورتاج" فيس ليفت 2025 تظهر في معرض لوس أنجلوس للسيارات - أخبار كلمتك

النسخة الأمريكية من "كيا سبورتاج" فيس ليفت 2025 تظهر في معرض لوس أنجلوس للسيارات - أخبار كلمتك

في مواجهة "سكودا كايلاك".. "كيا" تكشف عن "سيروس" الجديدة كليًا في الهند - أخبار كلمتك

في مواجهة "سكودا كايلاك".. "كيا" تكشف عن "سيروس" الجديدة كليًا في الهند - أخبار كلمتك

"كيا EV3" تفوز بجائزة "أفضل سيارة كروس اوفر للعام 2024" ضمن جوائز Top Gear - أخبار كلمتك

"كيا EV3" تفوز بجائزة "أفضل سيارة كروس اوفر للعام 2024" ضمن جوائز Top Gear - أخبار كلمتك

هل تطرح "بروتون" سيارتها الكهربائية الأولى e.MAS 7 داخل مصر.. وسط تزايد عدد الكهربائيات محلياً؟ - أخبار كلمتك

هل تطرح "بروتون" سيارتها الكهربائية الأولى e.MAS 7 داخل مصر.. وسط تزايد عدد الكهربائيات محلياً؟ - أخبار كلمتك

المجلس الأعلى للجامعات يطلق فيديو تعريفي حول منصة تسجيل الأنشطة الطلابية - أخبار كلمتك

المجلس الأعلى للجامعات يطلق فيديو تعريفي حول منصة تسجيل الأنشطة الطلابية - أخبار كلمتك

هل تكون مباحثات اندماج "هوندا" و"نيسان" طوق النجاة للأخيرة قبل خروجها من على الخريطة؟ - أخبار كلمتك

هل تكون مباحثات اندماج "هوندا" و"نيسان" طوق النجاة للأخيرة قبل خروجها من على الخريطة؟ - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار السيارات

بعد عامين من دخولها مصر.. "فيراري" العالمية تستعد للإطاحة بسيارتها "روما" وتقديم خليفة لها - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
بعد عامين من دخولها مصر.. "فيراري" العالمية تستعد للإطاحة بسيارتها "روما" وتقديم خليفة لها - أخبار كلمتك

بعد عامين من دخولها مصر.. "فيراري" العالمية تستعد للإطاحة بسيارتها "روما" وتقديم خليفة لها - أخبار كلمتك

دبي - محمد زيدان - الخميس 23 يناير 2025 04:17 صباحاً - يتزامن يوم الثالث عشر من شهر نوفمبر مع إزاحة "فيراري Ferrari" ستارها عن الجراند تورر الرياضية "روما Roma" في عام 2019، وقد جرت العادة أن تحتفل الشركات بانقضاء السنوات على إنتاج طرازاتها، إلا أن الصانعة الإيطالية احتفلت بالسنة الخامسة لـ"روما" عن طريق وقف إنتاجها وتجهيز خليفة لها! 
اضافة اعلان

f3070c926f.jpg
فمؤخرًا، وبعد أن قامت الشركة بوقف إنتاج سيارتها، تم رصد سيارة أخرى يتم اختبارها في شوارع بلدة "مارانيلو" الإيطالية، ورغم إخفائها بالكامل تحت الأغطية السوداء، إلا أنها بدت نسخة محسّنة من "روما"، ولا يعد هذا بالأمر المفاجئ بالنظر إلى سنوات "روما" القليلة، حيث تعتبر هذه السيارة فيس ليفت ولكن باسم مختلف عن السيارة الأصلية.  
اضافة اعلان

e48b5ed13c.jpg
من المرجح أن تأتي السيارة القادمة بواجهة أمامية وخلفية جديدتين، وكذلك المصدات والمصابيح، ولا يُستبعَد أن يتم تحديث المقصورة أيضًا، حيث التقطت العدسات التجسسية وضع أغطية مموهة داخلية، مع الإشارة إلى أن لوحة القيادة الحالية تحتوي على شاشة عدادات رقمية مقاس 16 بوصة، وشاشة ترفيه وعرض بيانات مقاس 8.4 بوصة، وشاشة للراكب مقاسها 8.8 بوصة.  
اضافة اعلان

30f26880fa.jpg
تعتمد "فيراري روما" على محرك V8 سعته 3,9 لترًا متصل بشاحن تيربو لينتج قوة 612 حصان مع 760 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة مزدوج القابض من 8 سرعات، بحيث تتسارع السيارة من ثباتها إلى سرعة 100 كم/س خلال 3.4 ثواني، وتتجاوز سرعتها القصوى 320 كم/س. 
اضافة اعلان

5d2ac23342.jpg
الأمر المؤكد أن أداء السيارة سيتم تحسينه، ولكن لا تتضح بعد تفاصيل هذه التحسينات، ونظرًا لاتجاه "فيراري" نحو الكهرباء مستهدفة ان تصل طرازاتها الكهربائية والهجينة إلى 80% من مبيعاتها بحلول 2030، فمن المحتمل أن تأتي خليفة "روما" بالتقنية الكهربية، وفي هذه الحالة لا نعرف ما إذا كانت ستأتي بالمحرك V6 التيربو الموجود في 296  GTB أم ستحتفظ بالمحرك V8. 
اضافة اعلان

الجدير بالذكر أن السيارة "روما سبايدر" كانت قد تم الكشف عنها في السوق المصري خلال عام 2022 أثناء الاحتفال بتدشين العلامة الإيطالية تحت مظلة مجموعة "عز العرب" كوكيل رسمي لها.. وفي شهر أغسطس من العام الجاري تم إطلاق سيارتين؛ الأولى "روما سبايدر Spider" وهي إصدار مكشوف السقف من "فيراري روما"، والثاني هي "بوروسانجوي Purosangue".. وكلاهما سيارات جراند تورر.  

e0a7b575e4.jpg
37a6b48839.jpg
1553fe8f6d.jpg

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

بعد عامين من دخولها مصر.. "فيراري" العالمية تستعد للإطاحة بسيارتها "روما" وتقديم خليفة لها - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق