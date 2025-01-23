"العربية للسيارات" تستقبل العام الجديد بعروض مميزة على طرازات "إنفينيتي" - أخبار كلمتك

دبي - محمد زيدان - الخميس 23 يناير 2025 04:17 صباحاً - مع حلول العام الجديد، تقدّم العربية للسيارات، الشركة الرائدة في مجموعة عبدالواحد الرستماني والوكيل الحصري لسيارات إنفينيتي في دبي والشارقة والإمارات الشمالية، لعملائها فرصة للاستفادة من تخفيضات مميّزة على مجموعة سيارات إنفينيتي الفاخرة.اضافة اعلان

وتوفّر مراكز إنفينيتي خلال شهر يناير الجاري عروضاً حصرية على طرازات QX60 وQX55 وQX50 وQ50، بأسعار تنافسية تلبي احتياجات وتفضيلات جميع العملاء.

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ويمنح طراز QX60، الذي يبدأ سعره من 3,199 درهم إماراتي شهرياً، تجربة استثنائيّة للعائلات، حيث يتميز بمساحته الداخلية الواسعة ومزايا الأمان المتقدمة. ومع تصميمه العصري والتقنيات الحديثة التي يشملها، يعد طراز QX60 الخيار الأمثل للباحثين عن تجربة قيادة مريحة تجمع بين الرفاهية والأمان.

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كما تتيح إنفينيتي لعشاق السيارات الفاخرة فرصة الحصول على طراز QX55 بسعر يبدأ من 2,525 درهم شهرياً فقط. ويجمع هذا الطراز بين الأناقة الديناميكية لسيارات الكوبيه ومرونة سيارات الـSUV، ويتميز بتصميمه الملفت وأدائه القوي.

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أما طراز QX50 الذي يبدأ سعره من 2,200 درهم إماراتي شهرياً، فقد صُمّم لمُحبي السيارات العملية التي تتميز بالخصائص المبتكرة. ويأتي هذا الطراز مزوداً بأنظمة مساعدة القيادة المتقدمة وواجهة معلومات ترفيهية سهلة الاستخدام.

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فيما يُجسّد طراز Q50، الذي يبدأ سعره من 1,888 درهم شهرياً، الأناقة والأداء المتفوق في فئة سيارات السيدان. ويجمع هذا الطراز بين التصميم الحديث والتقنيات المتطورة، ليُقدّم بذلك تجربة قيادة سلسة وديناميكية. وبفضل المقصورة الفاخرة والأداء الاستثنائي، يعد طراز Q50 شريكاً مثالياً في مختلف الرحلات.