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بمنظومة هجينة.. جيب تخطط لإحياء "شيروكي" بعد توقف إنتاجها وطرح بديلة لها العام المقبل - أخبار كلمتك

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بمنظومة هجينة.. جيب تخطط لإحياء "شيروكي" بعد توقف إنتاجها وطرح بديلة لها العام المقبل - أخبار كلمتك

بمنظومة هجينة.. جيب تخطط لإحياء "شيروكي" بعد توقف إنتاجها وطرح بديلة لها العام المقبل - أخبار كلمتك

دبي - محمد زيدان - الخميس 23 يناير 2025 04:17 صباحاً - تعتزم العلامة الأمريكية "جيب Jeep" -المملوكة لشركة "ستيلانتس Stellantis"- طرح سيارة جديدة بمنظومة قوة هجينة بديلة لأيقونتها الشهيرة "شيروكي Cherokee"، والتي تنتمي لفئة سيارات الكروس أوفر SUV المدمجة التي أوقفت الشركة إنتاجها في فبراير من العام الماضي 2023 بينما لا تزال تقدم اسم "شيروكي" من خلال الطرازين "جراند شيروكي" والنسخة ذات قاعدة العجلات الأطول "شيروكي إل Cherokee L".
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2306d1760c.jpgخلال معرض لوس أنجلوس 2024، كشف الرئيس التنفيذي لشركة "جيب"، أنطونيو فيلوسا، أن سيارة SUV هجينة جديدة سيتم تقديمها العام المقبل كبديل لـ"شيروكي" التي توقف إنتاجها.
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لم يتم الإفصاح عن مزيد من التفاصيل حول السيارة، ولكن أفادت بعض التقارير الإخبارية أنها لن تكون سيارة هجينة قابلة للشحن  plug-in hybrid، ولكن من المتوقع أن تأتي بمنظومة هجينة خفيفة، حيث تتخذ طريقًا مغايرًا لطرازات جيب 4xe الحالية "جراند شيروكي" و"رانجلر Wrangler"، ولكن هذا لا يعني أنها لن تقديم اخيارات متعددة من منظومة القوة، وبالنسبة لاسم السيارة الجديدة فمن المتوقع أن تعيد "جيب" إحياء اسم "شيروكي" مرة أخرى.
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نظرًا لبطء حركة مبيعات السيارات الكهربائية بالكامل وفرض العديد من اللوائح والإئتمانات الخاصة بالسيارات الكهربائية في الولايات المتحدة فإن إضافة سيارة رياضية متعددة الاستخدامات متوسطة الحجم ذات منظومة هجين خفيف قد يكون الخيار الأنسب.
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كانت "جيب" قد أوقفت إنتاج "شيروكي" في مصنع بلفيدير في إلينوي العام الماضي، ومنذ ذلك الحين، أصبح المصنع معطلًا حتى دعا اتحاد عمال السيارات المتحد مجموعة "ستيلانتيس" إلى إعادة تنشيطه من جديد كجزء من صفقة عمل لعام 2023، وقد تعهدت الشركة باستثماؤ مليارات الدولارات لإعادة تجهيز المصنع وافتتاحه من جديد في عام 2027.
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"شيروكي L" بالسوق المصري
 يشار إلى أنه تم طرح "شيروكي L" الجديدة كليًا في السوق المصري في بداية شهر سبتمبر الماضي، والتي تعتبر أول سيارات جيب ذات سبعة مقاعد، وكان قد تم الكشف عن الجيل الخامس منها عالميًا في عام 2021 وتأتي في نسخة بقاعدة عجلات طويلة تستوعب ثلاثة صفوف من المقاعد، لذلك تحمل اسم L اختصارًا لكلمة Long بمعنى طويل.

ولاحقًا أطلقت الشركة النسخة الأصغر من "جراند شيروكي" ذات المقاعد الخمسة، ولكننا في مصر استقبلنا النسخة L الطويلة، والتي يتم تجميعها في مصنع الشركة العربية الأمريكية للسيارات - AAV (التابعة للهيئة العربية للتصنيع). 

تنطلق "جراند شيروكي إل" عالميًا في خمسة فئات، ولكن تتوفر السيارة داخل السوق المصري بفئة واحدة فقط هي Limited والتي تعتبر أكثرهم شيوعًا، ويقدر سعرها بنحو 5,400,000 جنيه.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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