من بينهم "سيتروين e-C3" و"داشيا داستر".. الكشف عن المرشحين النهائيين لجائزة سيارة العام الأوروبية 2025 - أخبار كلمتك

دبي - محمد زيدان - الخميس 23 يناير 2025 04:17 صباحاً - كشفت لجنة التحكيم الخاصة بجائزة سيارة العام الأوروبية (ECOTY)، عن اسماء المرشحين النهائيين في مسابقة عام 2025، فبعد أن بدأت المسابقة بأكثر من 40 طرازًا، تم تقليص الاختيار لتتضمن القائمة النهائية 7 سيارات فقط وذلك قبل الإعلان عن السيارة الفائزة في 10 يناير المقبل خلال معرض بروكسل الدولي للسيارات.اضافة اعلان



في سبتمبر الماضي، تم إجراء أول اختبار من لجنة التحكيم المكونة من 60 شخص من 23 دولة أوروبية لـ 42 طرازا في الدنمارك، حتى تم اختيار 7 سيارات وهم "ألفا روميو جونيور Junior"، "سيتروين C3"، "كوبرا تيرامار Terramar"، "داشيا داستر Duster"، "هيونداي إنستر Inster"، "كيا EV3"، و"رينو 5".

اضافة اعلان

من الآن، سيكون لدى لجنة التحكيم حوالي 7 أسابيع للتصويت لسيارة العام الأفضل في أوروبا، وسيتم جمع السيارات السبعة معًا للاختبار في حلبة Mettet في بلجيكا حتى التصويت النهائي على لقب سيارة العام الأوروبية 2025.

اضافة اعلان

ويشار إلى أن "رينو سينيك Scenic" كانت قد حصلت على لقب سيارة العام 2024 من بين متنافسين آخرين هم "بيجو 3008" و"كيا EV9" و"بي واي دي Seal" و"بي إم دبليو 5 Series"، إلى جانب "فولفو EX30" و"تويوتا C-HR".

اضافة اعلان

ألفا روميو جونيور

تعتبر "جونيور" أصغر سيارة SUV من ألفا روميو، والأهم من ذلك فهي أول سيارة كهربائية للشركة وقد تم الكشف عنها في أبريل هذا العام.

اضافة اعلان

تم بناء "جونيور" على نفس منصة" جيب أفنجر" التي فازت بجائزة سيارة العام 2023، كما أنه تقدم بإصدار هجين بقوة 134 حصانًا إلى جانب الإصدار الكهربائي، ومن المتوقع أن يثبت هذا الإصدار أنه الأكثر شعبية من النسخة الكهربائية.



ويشار إلى أنه في الوقت الحالي، يتوفر للمشترين فقط اختيارين كهربائيين، وكلاهما يعتمد على محرك واحد يدفع العجلات الأمامية. وتنتج النسخة القياسية قوة 154 حصانًا بينما تنتج الفئة الأعلى قوة 278 حصانًا.

سيتروين e-C3



تتمتع "سيتروين C3" الجيل الرابع بشكل يشبه سيارات الـ SUV ذات التصميم الصندوقي، وهي متوفرة بمنظومة قوة احتراق داخلي ICE ومنظومة كهربائية EV.

تأتي الإصدارات التي تعمل بالاحتراق بمحرك سعة 1.2 لتر يمكن طلبه مع أو بدون بطارية بقوة 12 حصانًا، بينما تتميز e-C3 الكهربائية بمحرك واحد بقوة 111 حصانًا يمنحها القدرة على التسارع من حالة السكون إلى سرعة 100 كم/س في 11 ثانية.



كوبرا تيرامار

لم تختار لجنة تحكيم مسابقة ECOTY سيارة فولكس فاجن "تيجوان Tiguan" الأوروبية الجديدة من بين الطرازات السبعة النهائية، لكنهم أشادوا بنظيرتها "كوبرا تيرامار"، فبالرغم من أن تصميمهما الخارجي يختلف بصورة كبيرة إلا أنه لا يمكن إخفاء أنهما متشابهتان تحت غطاء المحرك بداية من منصة MQB EVO التي تم بناء السيارتين عليها، ثم منظومة الاحتراق الداخلي، ومحرك الهجين الخفيف والمنظومة الهجينة التي تصل إلى قوة 268 حصانًا.



داشيا داستر

كانت داستر الأصلية بمثابة نجاح كبير لعلامة "رينو" ذات الميزانية المحدودة، وبفضل القليل من الفخامة الإضافية والتصميم الجذاب وخيار منظومة القوة الهجينة، تبدو السيارة الجديدة أكثر جاذبية.

تأتي الفئة القياسية من السيارة بدون شاشة بلوحة القيادة تعمل باللمس ولا تنتج أي نسخة من السيارة قوة أكثر من 138 حصانًا، ولكن معظم الفئات مجهزة تجهيزًا جيدًا ويمكن طلب داستر بنظام دفع أمامي أو رباعي.



هيونداي إنستر

تعتبر الكروس أوفر تحت المدمجة "هيونداي إنستر" هي نسخة محدثة من "كاسبرCasper" مع اضافة محرك كهربائي بدلا من محرك الاحتراق الداخلي، وعلى الرغم من اكتسابها طول 230 مم، إلا أن إنستر لا تزال طولها أقل من 4,000 مم حيث يبلغ 3,825 مم فقط، مما يعني أنها أصغر حجمًا مقارنة بشقيقتها "كونا Kona".

تتراوح خيارات منظومة القوة بين محركات كهربائية بقوة 95 و113 حصانًا، حيث تحصل النسخة الأكثر قوة على بطارية أكبر قليلاً تساعد في زيادة المدى من 300 كم إلى 355 كم.



كيا EV3

حصلت سيارة "كيا EV6" على جائزة سيارة العام 2022، لذا فهناك فرصة جيدة لشقيقتها "EV3" هذا العام وهي أحدث سيارات كيا الكهربائية وتنتمي لفئة السيارات الـSUV تحت المدمجة.

لا تحصل السيارة الصغيرة على محركات كهربائية بقوة مثل شقيقها الأكبر، لكنها تأتي بمدى طويل يصل إلى 600 كم، حيث تعتمد على اختيار واحد من منظومة القوة المتاحة حاليًا وهي محرك واحد يولد قوة 201 حصان مما يمنح السيارة القدرة على الانطلاق من ثباتها إلى سرعة 100 كم في 7.5 ثانية، فيما من المقرر أن يتم إضافة اختيارات أخرى.



وعلى عكس السيارات الأخرى المدرجة في قائمة المرشحين النهائية، تم تأكيد أنه سيتم تقديم هذه السيارة في سوق الولايات المتحدة.

رينو 5

بالنظر إلى معايير لجنة التحكيم، تبدو "رينو 5" من المرشحيين الأكثر قدرة على الحصول على لقب سيارة العام 2025. فبالإضافة إلى تقييم تصميم كل سيارة، تأخذ لجنة التحكيم في الاعتبار الراحة والسلامة والقيمة مقابل المال عند توزيع نقاطهم النهائية.



