شيري تيجو 9 الجديدة كلياً تصل أسواق الإمارات والشرق الأوسط وشمال أفريقيا - أخبار كلمتك

دبي - محمد زيدان - الخميس 23 يناير 2025 04:17 صباحاً - أعلنت شيري، بالتعاون مع مجموعة عبد الواحد الرستماني، الموزع الحصري لسيارات شيري في الإمارات، عن إطلاق سيارة الـSUV الفاخرة "تيجو 9" الأكبر حجماً في مجموعة "تيجو" من شيري. ويعكس هذا الطراز التزام شيري بتصنيع سيارات تتميز بالأداء العالي ويضع معايير جديدة للأناقة والسلامة، كما يلبي احتياجات العملاء في أسواق دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.وبفضل تصميمها المتطور وهندستها عالية الأداء وجودة صناعتها، تدخل سيارة "تيجو 9" هذا القطاع التنافسي للغاية، ساعيةً لتوفير تجربة قيادة متميزة، وقيمة مستدامة للعملاء.ونظراً لكونها الجيل الأول من هذا الطراز، تم تصميم سيارة "تيجو 9" خصيصاً لمواكبة الطلب المتزايد على سيارات الـSUV الفاخرة والقوية في سوق دولة الإمارات. ويُعتبر هذا الإطلاق إنجازاً بارزاً لشركة شيري التي تسعى إلى تعزيز وجودها في الدولة والمنطقة من خلال إطلاق سيارة تجمع بين الأداء والأناقة والمتانة.اضافة اعلان



وأقيم حفل إطلاق سيارة "تيجو 9" في منتدى "بلوواترز" في منتجع بانيان تري، الذي يقع على شواطئ جزيرة "بلوواترز". وشهد الحدث حضور كبار الممثلين من شركة شيري العالمية ومجموعة عبد الواحد الرستماني، بالإضافة إلى ممثلي وسائل الإعلام، والموزعين الإقليميين.

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ويؤكد هذا الحدث أهمية إطلاق "تيجو 9" لكل من الإمارات والمنطقة، ويعكس التركيز الاستراتيجي لشركة شيري على هذه الأسواق. كما يمثل لحظة محورية في توسع الشركة والتزامها بتلبية الطلب المتنامي على سيارات الـSUV الفاخرة.

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وفي هذه المناسبة، أكّد ميشال عياط، الرئيس التنفيذي لمجموعة عبد الواحد الرستماني، على الأهمية المتزايدة للعلامات التجارية الصينية في سوق السيارات بدولة الإمارات، حيث قال: "إن شراكتنا مع شيري تمثل علامة فارقة في تطور صناعة السيارات في الدولة. وعلى الصعيد الدولي قامت شيري العالمية ببيع أكثر من 15 مليون سيارة حتى الآن، ما يعكس التزامها بالجودة والابتكار. وتجسد سيارة "تيجو 9" هذا التقدم، حيث يشهد الطلب على السيارات الصينية ارتفاعاً ملحوظاً في المنطقة. وبفضل أسعارها التنافسية وميزاتها المتطورة، إضافةً إلى شعبيتها المتزايدة بين عشاق السيارات، استحوذت العلامات التجارية الصينية على أكثر من 12% من سوق الإمارات العربية المتحدة في عام 2024، مقارنة بـ 4-5% فقط في السنوات السابقة. ويضمن تعاوننا مع شيري استمرارنا في تقديم أعلى مستويات الأداء والفخامة، وتلبية توقعات المستهلكين فيما يتعلّق بالسيارات الحديثة."

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وأضاف: "يتماشى إرث شركة عبد الواحد الرستماني في الجودة والثقة ورضا العملاء بسلاسة مع النهج المبتكر لشركة شيري، ما يضمن لعملائنا تجربة استثنائية. إن سيارة "تيجو 9" ليست مجرد وسيلة للنقل، بل هي تجسيد حقيقي للرقي والأناقة، بالإضافة إلى الأداء المتفوق والتقنيات الحديثة وخصائص السلامة المتقدمة."

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ومن جانبه، قال زاهر صباغ، مدير شيري الإمارات: "مع إطلاق "تيجو 9"، فإننا نقدم طرازاً يضع معايير جديدة لسيارات الـSUV. وباعتبارها الطراز الأكبر في مجموعة تيجو، تجمع هذه السيارة المميزة بين التصميم الأنيق والتكنولوجيا المتطورة والأداء الموثوق لتلبية احتياجات العملاء في الدولة الذين يبحثون عن الفخامة والقوة في آن واحد. ويؤكد هذا الإنجاز التزام شيري بتقديم منتجات استثنائية وتجارب قيادة متطورة لأسواق المنطقة".

وأضاف صباغ: "تعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة محورهذا الإطلاق، ما يعزز فخرنا بهذه اللحظة الفارقة، ويؤكد أهمية هذا السوق الحيوي لسيارات الـSUV الفاخرة عالية الأداء، كما يعكس التزامنا الراسخ بتلبية احتياجات العملاء وتفضيلاتهم".

تجربة استثنائية تعكس الأناقة بكل تفاصيلها

وتُمثّل سيارة شيري "تيجو 9" قمّة الابتكار والتميّز لدى الشركة، حيث تجسد فلسفة "نغامر معك… ونحمي أحباءك". وتتميز السيارة بتصميم مستوحى من الهندسة الحيوية، ويبرز فيها قوس الحاجب النمري الشهير، وتفاصيل الأسنان الحادة، والشبكة الأمامية المزينة بالماس، ما يعكس توازناً مثالياً بين القوة والأناقة. كما تسهم المصابيح الخلفية ذات الشكل الماسي وإطارات مصابيح الضباب المخططة في تعزيز حضورها على الطريق.



ومن الداخل، تُعطي سيارة "تيجو 9" الأولوية للراحة الفاخرة والتكنولوجيا المتطورة. ويتميز مقعد السائق القابل للتعديل كهربائياً في 8 اتجاهات بدعم أسفل الظهر وإعدادات الذاكرة، بالإضافة إلى ميزات التهوية والتدفئة ووظائف التدليك، ما يضمن راحة استثنائية حتى في أطول الرحلات. وتتضمن السيارة تقنيات متقدمة مثل نظام كاميرا عالي الدقة بزاوية 540 درجة، والتحكم الصوتي، وناقل الحركة الهجين 3DHT، ما يوفر للسائق تجربة قيادة ديناميكية وصديقة للبيئة. كما يقدم نظام الصوت المحيطي المكون من 14 مكبر صوت، مع مكبرات صوت مدمجة في مساند الرأس، تجربة صوتية غامرة تُعزز من استمتاع الركاب بكل رحلة. بالإضافة إلى ذلك، تزيد المقاعد الخلفية القابلة للطي راحة الركّاب، حيث يمكن تحويلها إلى سرير واسع بمساحة 2.08 متر مربع عند طي مساند الظهر. ويضمن هذا التصميم الذكي مرونة كبيرة للركّاب ومساحة واسعة لتخزين البضائع.



وتبرز خصائص السلامة في سيارة "تيجو 9"، حيث تتمتع بتصنيف 5 نجوم من Euro NCAP، وتشمل 13 وظيفة من وظائف نظام مساعدة السائق المتطور "ADAS"، بما في ذلك مساعد الحفاظ على المسار، ونظام مكابح الطوارئ التلقائي، ونظام تثبيت السرعة التكيفي، بالإضافة إلى 10 وسائد هوائية. ويوفّر إطار السيارة الفولاذي المقوى أقصى درجات الحماية، بينما يساهم التحكم الصوتي الذكي ونظام تثبيت السرعة التكيفي في تعزيز تجربة القيادة بشكل كبير. وتتكامل تكنولوجيا الأمان مع التصميم الخارجي والداخلي للسيارة، لتقديم مستوى لا يُضاهى من الراحة والأمان.

وتقدّم سيارة "تيجو 9" تجربة مثالية للعملاء، حيث تشمل شاشة بدقة2.5K ومقاس 15.6 بوصة تعمل باللمس، وشاشة عرض أمامية، ما يوفر معلومات حيوية للسائقين دون تشتيت انتباههم. وتعزز هذه الميزات، إلى جانب مكبرات الصوت المدمجة في مسند الرأس، من تجربة الركاب.



وتعزز المقاعد الخلفية القابلة للطي من مرونة الاستخدام، مع التركيز القوي على الراحة والسلامة والابتكار، لتجعل هذه العناصر مجتمعة من "تيجو 9" خياراً مميزاً لأولئك الذين يبحثون عن الفخامة والأداء وراحة البال على الطريق.

ويأتي إطلاق سيارة تيجو 9 في إطار استراتيجية شيري الأوسع لتعزيز حضورها في دولة الإمارات. ومع افتتاح صالات عرضها في الشارقة ودبي، تسعى شيري أيضاً للتوسع في إمارة أبوظبي عبر صالة عرض الشيخ راشد بن سعيد ومركز الخدمة في المصفح، ما يعكس بوضوح طموح العلامة التجارية في المنطقة. وتتجاوز "تيجو 9" كونها مجرد سيارة، إذ تمثل أهداف الشركة الكبيرة ودورها الحيوي في سوق السيارات بالمنطقة، وتلبي المتطلبات المتطورة للعملاء الباحثين عن سيارات موثوقة وعالية الأداء.

